Serie A, è stato un mercatino: tutti i colpi italiani

Sarebbe dovuto essere il calciomercato dei grandi colpi in attacco per Milan e Juventus, e invece la sessione di trattative si conclude con un rumoroso nulla di fatto. Restano con il cerino in mano Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, che speravano di aumentare il loro arsenale offensivo per la seconda parte di stagione. Partendo dalla Vecchia Signora, sfuma la clamorosa pista che portava al ritorno in Italia di Mauro Icardi, oggi al Galatasaray, ma con un passato da capitano dell’Inter. Il centravanti argentino resterà in Turchia fino alla fine della stagione, poi se ne riparlerà, considerando il contratto in scadenza al 30 giugno. Che l’operazione non fosse semplice, comunque, era noto a tutti, tra il poco tempo a disposizione per chiudere l’affare e il ricchissimo ingaggio percepito dall’ex Inter al Gala, da circa 10 milioni di euro netti a stagione.
Per la dirigenza bianconera, tra l’altro, Icardi rappresentava solamente un’alternativa al principale obiettivo: Randal Kolo Muani. Alla fine, comunque, la fumata è nera anche per il ritorno a Torino del centravanti francese, il quale resterà in prestito al Tottenham fino al termine della stagione (Kolo Muani è ancora di proprietà del Paris Saint-Germain). L’unica ufficialità dell’ultimo giorno di mercato, per la Signora, riguarda lo scambio di esterni con il Bologna, tra Emil Holm, in bianconero, e Joao Mario, il quale passa in rossoblù.
Ma la Juventus, si diceva, non è l’unica squadra rimasta a bocca asciutta nell’ultimo giorno di mercato. Per il Milan, dopotutto, non si concretizza l’affare che avrebbe portato in rossonero Jean-Philippe Mateta, 28enne centravanti del Crystal Palace. Il Diavolo aveva l’accordo per 30 milioni di euro, ma l’attaccante francese non ha superato le visite mediche (effettuate a Parigi), per un problema al ginocchio (Mateta dovrebbe operarsi e la sua stagione rischia di terminare in anticipo...). È ufficiale, invece, l’arrivo dal Verona di Alphadjo Cissè, stellina 19enne delle giovanili azzurre: costerà 10 milioni e resterà in prestito fino a fine stagione al Catanzaro.
L’Inter, dal canto suo, ufficializza l’ingaggio del 23enne trequartista Yanis Massolin, il quale resterà in prestito al Modena, e non effettua uscite, nonostante le tante chiamate per Davide Frattesi: ci avevano provato, tra le altre, Lazio e Nottingham Forest. Restando sulle grandi, il Napoli definisce l’acquisto dell’ala offensiva 23enne Alisson Santos, in arrivo dallo Sporting di Lisbona, in prestito oneroso, a 3 milioni, e diritto di riscatto fissato a 15 milioni. La Roma invece si è assicurata Bryan Zaragoza in prestito dal Bayern Monaco con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. All’ultimo respiro, batte un colpo il Como, che acquista il centrocampista classe 2007 Adrian Lahdo: arriva per 12 milioni dall’Hammarby.
Passando alle altre, la Fiorentina non riesce a chiudere per Kosta Nedeljkovic, terzino destro dell’Aston Villa (ma in prestito al Lipsia). Il Cagliari saluta Zito Luvumbo, ceduto al Mallorca. Il Sassuolo, invece, riscatta anticipatamente Ismael Koné, per 13 milioni dal Marsiglia, il Parma ufficializza l’arrivo di Gabriel Strefezza, in prestito dall’Olympiacos, mentre il Verona, oltre al già citato Kouamé, riscatta il difensore Armel Bella-Kotchap, per 5 milioni dal Southampton. In zona salvezza da segnalare l’acquisto importante della Cremonese, che prende Sebastiano Luperto dal Cagliari per 5 milioni. Colpo in prospettiva per l’Udinese, che prende il difensore centrale 17enne Branimir Mlacic, corteggiato per settimane dall’Inter, per 4,5 milioni dall’Hajduk Spalato.