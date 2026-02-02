Jannik Sinner, Spalletti zittiste Panatta: "Attento, perdi sempre"

Strepitoso siparietto nel post gara di Parma-Juventus. Alla Domenica Sportiva è intervenuto in collegamento Luciano Spalletti, reduce da uno splendido successo della sua squadra in trasferta. La Vecchia Signora si è presa i tre punti grazie una doppietta di Gleison Bremer e le reti di David e del solito Weston McKennie. Nello studio della Rai c'era anche Adriano Panatta che, nel salutare l'allenatore toscano, si è lasciato andare a una piccola considerazione su Jannik Sinner, uscito sconfitto nella semifinale dell'Australian Open giocata contro Novak Djokovic.

"Complimenti. Mi dispiace per il tuo Sinner, il tuo preferito. Tu ami molto di più Sinner che il sottoscritto però ormai me ne sono fatto una ragione. Va bene così, dai", ha esordito Adriano Panatta con un pizzico di ironia. "Stai attento che avresti perso sempre da lui", la replica provocatoria di Spalletti. "Anche con la racchetta di legno lui?", ha insistito l'ex tennista alludendo agli strumenti di lavoro del tennis anni Settanta.