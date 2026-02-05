Jannik Sinner e Milano-Cortina, l'ultima rovinosa polemica

La febbre da Olimpiadi inizia a contagiare finalmente anche Milano, che con Cortina ospita i Giochi invernali. E alla vigilia della grande cerimonia d'apertura di venerdì, c'è chi sui social tira in ballo anche Jannik Sinner per una nuova, italianissima polemica.

Il fenomeno della Val Pusteria, numero 2 del Ranking Apt, prima del tennis da bambino ha coltivato un'altra grande passione: lo sci. Come tanti in Alto Adige ha infilato gli scarponi appena ha iniziato a camminare e i risultati erano subito strabilianti. Secondo i suoi allenatori dell'epoca, se non avesse scelto pallina e racchetta, Jannik avrebbe avuto un futuro strepitoso anche tra i pali, stretti o larghi che fossero. E l'Ital-sci avrebbe avuto forse un nuovo fenomeno generazionale, come fu ai tempi Alberto Tomba oppure, oggi, Sofia Goggia e Federica Brignone tra le donne.