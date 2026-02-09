Lindsay Vonn, il calvario: doppo intervento, fissaggio esterno, il diktat dello staff

Libero logo
lunedì 9 febbraio 2026
Come sta Lindsey Vonn? L'attenzione degli appassionati di sport invernali è tutta focalizzata sulla sciatrice statunitense, vittima di una rovinosa caduta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Domenica 8 febbraio, sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina ed esattamente 12 secondi dopo il via della sua gara, Vonn è caduta ma è stata subito raggiunta in pista dal personale medico. Successivamente è stata caricata sopra la toboga e portata via in elicottero al Punto medico avanzato. Dopodiché ci sono stati i passaggi prima all’ospedale di Cortina e poi a quello di Treviso.

Come riferito dall’Ansa, Vonn è stata sottoposta a una doppia operazione per la riduzione della frattura al femore della gamba sinistra, con l’applicazione di un fissaggio esterno. Sempre l’Ansa, però, riporta che gli uffici stampa della sciatrice 41enne hanno fatto tassativo divieto di divulgare qualsiasi tipo di informazione, né di consentire ai medici di dire qualsiasi cosa e di accedere a qualsiasi spazio. Per la sciatrice tra le più forti e titolate al mondo l'infortunio rappresenta un colpo durissimo. 

Con la partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’atleta statunitense aveva intenzione di aggiungere un altro tassello importante alla sua carriera costellata di grandi vittorie (tra cui una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Vancouver del 2010). Motivo per cui - nonostante il legamento crociato del ginocchio sinistro in una discesa a Crans-Montana appena lo scorso 31 gennaio 2026 - Vonn aveva deciso di gareggiare ugualmente.

