Lindsay Vonn, il calvario: doppo intervento, fissaggio esterno, il diktat dello staff

Come sta Lindsey Vonn? L'attenzione degli appassionati di sport invernali è tutta focalizzata sulla sciatrice statunitense, vittima di una rovinosa caduta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Domenica 8 febbraio, sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina ed esattamente 12 secondi dopo il via della sua gara, Vonn è caduta ma è stata subito raggiunta in pista dal personale medico. Successivamente è stata caricata sopra la toboga e portata via in elicottero al Punto medico avanzato. Dopodiché ci sono stati i passaggi prima all’ospedale di Cortina e poi a quello di Treviso.

Come riferito dall’Ansa, Vonn è stata sottoposta a una doppia operazione per la riduzione della frattura al femore della gamba sinistra, con l’applicazione di un fissaggio esterno. Sempre l’Ansa, però, riporta che gli uffici stampa della sciatrice 41enne hanno fatto tassativo divieto di divulgare qualsiasi tipo di informazione, né di consentire ai medici di dire qualsiasi cosa e di accedere a qualsiasi spazio. Per la sciatrice tra le più forti e titolate al mondo l'infortunio rappresenta un colpo durissimo.