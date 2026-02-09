Milano-Cortina, la verità sul dramma di Lindsay Vonn: "Il crociato non c'entra"

L’infortunio di Lindsey Vonn nella discesa olimpica alle Tofane di Cortina ha gelato pubblico e addetti ai lavori. Pochi secondi dopo il via, la campionessa americana è caduta in modo violento, restando a terra tra urla di dolore e costringendo gli organizzatori a interrompere la gara per oltre venti minuti. Il sogno dell’ultima Olimpiade si è chiuso lì, con il trasporto in elicottero verso l’ospedale e un silenzio irreale calato sulla pista.

In un primo momento, molti hanno collegato subito la caduta al ginocchio sinistro già lesionato, protetto solo da un tutore. La scelta stessa di gareggiare in quelle condizioni è stata giudicata da più parti come un azzardo eccessivo. Eppure, rivedendo con attenzione la dinamica, emerge un quadro diverso. Vonn, che proprio su quella pista aveva mostrato segnali incoraggianti nelle prove, non è caduta per un cedimento dell’articolazione, ma per una sfortunata concatenazione di eventi.