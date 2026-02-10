Libero logo
Milano-Cortina, i campioni Usa vedono Milano e fanno rosicare Macron: parole esplosive

martedì 10 febbraio 2026
"L'arena è bellissima, molto simile a quelle a cui siamo abituati. Il ghiaccio è buono e non si nota molto la differenza nelle dimensioni. Hanno preparato tutto bene": solo parole di approvazione da parte di Dylan Larkin, giocatore dei Detroit Red Wings e della nazionale statunitense di hockey su ghiaccio, che così mette a tacere tutte le polemiche sui ritardi nei lavori dell'Arena Santa Giulia a Milano per le Olimpiadi, sulle dimensioni leggermente ridotte della pista rispetto agli standard NHL e sulla qualità del ghiaccio che era stato considerato "troppo molle". 

Il team statunitense è arrivato a Milano nella mattinata di domenica 8 febbraio. E nello stesso giorno hanno tenuto il primo allenamento a Santa Giulia. Le loro impressioni positive sui Giochi invernali, comunque, sono state manifestate fin dall'arrivo a Malpensa. "È stato fantastico – ha detto ancora Larkin –. Ci ha davvero colpito quando siamo saliti su quelle scale mobili e tutti ci hanno applaudito, mentre veniva mostrato il video che ci dava il benvenuto alle Olimpiadi".

Dopo il benvenuto ufficiale, i giocatori hanno ricevuto l'abbigliamento della squadra americana, poi sono saliti a bordo di un bus per il viaggio di un'ora verso il Villaggio Olimpico milanese, dove rimarranno per tutta la durata delle Olimpiadi. Il torneo maschile di hockey su ghiaccio inizia l'11 febbraio 2026, mentre gli Stati Uniti esordiranno il 12 contro la Lettonia.

