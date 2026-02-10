Juventus-Lazio, gli audio-choc a Open Var: rigore, esplode lo scandalo

La stagione 2025/2026 del campionato di Serie A sarà ricordata come una delle peggiori della storia recente della classe arbitrale italiana. Tantissimi episodi contestati e l'impressione che i fischietti azzurri siano impreparati. O, come ha sottolineato Luciano Spalletti, non siano proprio dei "professionisti". Facciamo ordine. Nei minuti finali di Genoa-Napoli viene fischiato un rigore sul partenopeo Vergara che già, in presa diretta, sembrava alquanto discutibile. Il punteggio era di 2 a 2, on il grifone che era riuscito ad acciuffare una partita che sembrava vinta dagli azzurri. Il rigore sarà poi trasformato dai campioni d'Italia e il Genoa, invece, torna a casa con una sconfitta.

Copione diverso a Torino, ma stesso errore colossale. All'Allianz Stadium è andata in scesa Juventus-Lazio, poi finita 2 a 2. I biancocelesti vanno in vantaggio di due reti, ma poi la Vecchia Signora riesce a rimontare e ha pure l'occasione per il sorpasso, poi sprecato dal solito Openda. Ma dopo soli 10 minuti di gioco, ecco l'errore clamoroso dell'arbitro Guida e del Var Maresca. Cabral viene letteralmente falciato a palla lontana di Gila. Il direttore di gara sembra dare la norma del vantaggio, Koopmeiners segna ma la rete vene annullata per un fuorigioco passivo di Thuram che copre la visuale del portiere della Lazio.