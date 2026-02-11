Milano-Cortina, esplode lo scandalo "Fluoro tracker": chi viene squalificato

Il fluoro, impiegato per migliorare la scorrevolezza degli sci, è stato bandito per motivi di equità sportiva e per l'impatto ambientale. Il fluoro ha guadagnato popolarità tra gli sciatori negli anni '80 per la sua capacità di aumentare la scorrevolezza di un oggetto, essendo stata inizialmente utilizzata nella vela.

La prima atleta sospesa di queste Olimpiadi è stata l'azzurra del biathlon Rebecca Passler, risultata positiva a un controllo antidoping "canonico". La 24enne atleta altoatesina originaria di Anterselva ha deciso di ricorrere alla Divisione ad hoc del Tas in sede olimpica, ovvero a Milano. L'udienza è andata in scena ieri. La Passler era risultata positiva al letrozolo in un controllo a sorpresa effettuato fuori competizione il 26 gennaio scorso proprio ad Anterselva. Secondo l'azzurra si è trattato di un caso di "contaminazione" e per questo ha chiesto di annullare la sospensione per "mancanza di dolo".