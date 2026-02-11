Milano-Cortina, fango su Sighel: "Sbruffone, arrogante". Insulti all'italiano

Oro all'Italia nello short track. Quanto andato in scena martedì 10 febbraio alla Milano Ice Skating Arena ha fatto gioire molti, anche il quartetto formato da Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel . Proprio i festeggiamenti di quest'ultimo hanno scatenato la polemica. Il motivo? L'aver tagliato il traguardo di spalle. Sui social in diversi lo hanno definito un gesto "arrogante". E c'è anche chi ci è andato giù più pesante. "Pietro Sighel aveva bisogno di uno show (molto discutibile) per far apprezzare lo sport a cui partecipa… Tra 3 giorni non se lo ricorderà più nessuno e lo short track lo rivedremo tra 4 anni….forse", si legge. E ancora: "Esultanza sbruffoncella", " Mancanza di rispetto per gli avversari".

Eppure a riguardo il 26enne trentino è stato chiaro: "Era un'idea che mi era venuta tempo fa - ha spiegato - ed era il momento giusto per mostrarla. Abbiamo fatto una gara perfetta. Non abbiamo sbagliato nulla" e "volevo regalare qualcosa di emozionante, l'ho fatto per il pubblico che quando siamo andati in testa alla gara ci ha spinto moltissimo".