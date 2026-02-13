Libero logo
Milano-Cortina
Federica Brignone
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina, Sophia Kirkby fa impazzire il villaggio olimpico: "Sono single. E così..."

venerdì 13 febbraio 2026
Milano-Cortina, Sophia Kirkby fa impazzire il villaggio olimpico: "Sono single. E così..."

2' di lettura

Le Olimpiadi, invernali o estive, sono soprattutto una grande vetrina di varia umanità. E ai tempi dei social, gli atleti spesso approfittano della visibilità mondiale per lanciare messaggi pubblici o privati. 

C'è chi, come l'ucraino dello skeleton Vladyslav Heraskevych, ha utilizzato Milano-Cortina per ricordare i connazionali morti nella guerra con la Russia  presentandosi in pista con un casco ad hoc (ed è stato squalificato per questo) e chi, come la bella Sophia Kirkby, ha sfruttato l'evento per fini decisamente più frivoli.

La slittinista della Nazionale Usa è diventata una piccola star nel Villaggio olimpico condividendo sui social un appello strappalacrime. "Parteciperò da single alle mie prime Olimpiadi e mi è sembrato divertente mostrare anche come vive un’atleta il lato sentimentale dei Giochi", ha detto l’americana auto-proclamatasi "la scapola più ambita" dei Giochi italiani. Quindi, calendario alla mano, ha lanciato l'amo. Le sue gare termineranno il 12 febbraio, oggi, e in vista di San Valentino, la festa degli innamorati di sabato 14 febbraio, ha chiesto ai fan di candidarsi per una uscita galante. Per "bere un cappuccino con qualcuno", ha spiegato. La ricerca, va detto, è stata un successo.

La bionda Sophia (che in carriera vanta tre medaglie ai Mondiali, argento a squadre ad Altenberg 2024, due bronzi nel doppio a Winterberg 2022 e Altenberg 2024), è piaciuta e ha già incassato oltre 600 messaggi di spasimanti sui social. Pare che per sabato abbia già in programma due appuntamenti. Magia del ghiaccio italiano.

tag
milano cortina
olimpiadi
sophia kirkby
skeleton

Giochi piccanti Milano-Cortina, Gramellini umilia Sturla: "Le corna? Rimbecillito"

Compagne e rivali Milano-Cortina, la Goggia esce: come reagisce la Brignone, è gelo

Alla canna del curling Milano-Cortina, Costantini e Mosaner nello spot Pd per il "No" al referendum a loro insaputa

ti potrebbero interessare

Milano-Cortina, infinita Arianna Fontana! Altro argento, raggiunge il record di Mangiarotti

Milano-Cortina, infinita Arianna Fontana! Altro argento, raggiunge il record di Mangiarotti

Federica Brignone-choc dopo l'impresa: "Ho dei pezzi dentro, 2 giorni fa...". Com'è ridotta la gamba

Federica Brignone-choc dopo l'impresa: "Ho dei pezzi dentro, 2 giorni fa...". Com'è ridotta la gamba

Milano-Cortina, tripudio azzurro: slittino, bronzo nella staffetta mista

Milano-Cortina, tripudio azzurro: slittino, bronzo nella staffetta mista

Redazione
Federica Brignone, "ci sta... la capisco": le parole sulla madre commuovono l'Italia

Federica Brignone, "ci sta... la capisco": le parole sulla madre commuovono l'Italia