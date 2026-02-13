Milano-Cortina, Sophia Kirkby fa impazzire il villaggio olimpico: "Sono single. E così..."

Le Olimpiadi, invernali o estive, sono soprattutto una grande vetrina di varia umanità. E ai tempi dei social, gli atleti spesso approfittano della visibilità mondiale per lanciare messaggi pubblici o privati.

C'è chi, come l'ucraino dello skeleton Vladyslav Heraskevych, ha utilizzato Milano-Cortina per ricordare i connazionali morti nella guerra con la Russia presentandosi in pista con un casco ad hoc (ed è stato squalificato per questo) e chi, come la bella Sophia Kirkby, ha sfruttato l'evento per fini decisamente più frivoli.

La slittinista della Nazionale Usa è diventata una piccola star nel Villaggio olimpico condividendo sui social un appello strappalacrime. "Parteciperò da single alle mie prime Olimpiadi e mi è sembrato divertente mostrare anche come vive un’atleta il lato sentimentale dei Giochi", ha detto l’americana auto-proclamatasi "la scapola più ambita" dei Giochi italiani. Quindi, calendario alla mano, ha lanciato l'amo. Le sue gare termineranno il 12 febbraio, oggi, e in vista di San Valentino, la festa degli innamorati di sabato 14 febbraio, ha chiesto ai fan di candidarsi per una uscita galante. Per "bere un cappuccino con qualcuno", ha spiegato. La ricerca, va detto, è stata un successo.

La bionda Sophia (che in carriera vanta tre medaglie ai Mondiali, argento a squadre ad Altenberg 2024, due bronzi nel doppio a Winterberg 2022 e Altenberg 2024), è piaciuta e ha già incassato oltre 600 messaggi di spasimanti sui social. Pare che per sabato abbia già in programma due appuntamenti. Magia del ghiaccio italiano.