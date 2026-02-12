Milano-Cortina, Brignone oro nel SuperG: leggenda in purezza

Dal ritorno in pista, miracoloso, alla leggenda in purezza: Federica Brignone vince l'oro nel SuperG olimpico di Milano-Cortina, riscattando nel modo più incredibile una intera stagione passata ai box.

Il 3 aprile 2025, durante lo slalom gigante dei Campionati italiani assoluti in Val di Fassa, la 35enne milanese aveva riportato la frattura scomposta del piatto tibiale. Tradotto: gamba rotta. Il rischio non era quello di saltare solo i Giochi in casa, ma di chiudere la carriera.

Dopo mesi di sofferenze, lacrime, paura, un recupero lento studiato ad hoc per tentare di tornare in pista sulla pista delle Tofane, Federica è stata ripagata dalla gioia più grande. Il decimo posto nella discesa libera è stato l'antipasto, la forma è cresciuta giorno dopo giorno fino all'apoteosi di oggi, sotto gli occhi del presidente Sergio Mattarella. Per la Brignone è la quarta medaglia olimpica, la più insperata e preziosa, dopo l'argento nel gigante a Pechino 2022 e i bronzi in combinata 4 anni fa e in gigante a Pyeongchang nel 2018.