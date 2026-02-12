Milano-Cortina, la Goggia esce: come reagisce la Brignone, è gelo

Libero logo
giovedì 12 febbraio 2026
2' di lettura

Un'uscita di scena dolorosa, quella di Sofia Goggia: in piedi, quando era in vantaggio su Federica Brignone nel Super G olimpico di Milano-Cortina sulla mitica pista delle Tofane. Una bandiera bianca amarissima, perché la vittoria a quel punto era più di una speranza. Alla fine l'oro se l'è preso proprio la compagna di nazionale, per una festa azzurra indimenticabile.

Resta la delusione per la supercampionessa bergamasca, proprio davanti allo sguardo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato in Veneto per assistere a questa gara. Quando Sofia si arrende, il capo dello Stato mantiene lo sguardo fisso, tradendo la delusione. E la Brignone, giù all'arrivo, si porta le mani sul casco. Rammaricata, quasi incredula. In quel momento, Federica forse ha capito di aver messo le mani sull'unica medaglia dei Giochi che mancava alla sua leggendaria carriera.

1476x874

"Ho sciato come so, sapevo che bisognava fare attenzione tra l grande curva e lo Scarpadon, era un pezzo veloce dove le porte andavano in faccia. Avevo una linea molto stretta non sono riuscita più a prendere la porta", ha spiegato Sofia a fine gara.

"Prima di parlare di me vorrei complimentarmi con Federica Brignone - ha subito aggiunto -, con tutti i mesi passati, l'infortunio, il recupero non è facile fare una Olimpiade così. Lei ha sentito molto questo SuperG, onore e merito a lei oggi". Parole sincere e doverose.

Era in vantaggio di 7 decimi, la bergamasca, "ma è come se non avessi partecipato". Perché come ha detto sempre anche dopo la libera finita col bronzo e la combinata terminata come una caduta, "quello che conta è sempre tagliare il traguardo". 

