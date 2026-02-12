Milano-Cortina, tripudio azzurro: slittino, bronzo nella staffetta mista

Una giornata strepitosa per lo sport azzurro. Medaglia numero 16 per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. È di bronzo, la conquistano gli azzurri dello slittino nella prova a squadre. L'Italia completa la sua prova con il tempo di 3'42"521 alle spalle della Germania, oro in 3'41"672 e dell'Austria, argento in 3'42"214. Sulla nuova pista Eugenio Monti altra medaglia per lo slittino azzurro dopo, dopo due ori e un bronzo è arrivata la quarta medaglia, sempre di bronzo. Dopo Dominik Fischnaller bronzo nel singolo maschile e i due ori nelle gare di doppio maschile e femminile, la squadra composta da Verena Hofer, la coppia formata da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller e il tandem Andrea Voetter/Marion Oberhofer chiudono al terzo posto.

Intanto sono arrivate le prime parole di Francesca Lollobrigida, dopo il bis d'oro. "A darmi la carica è stato anche l'oro di Federica Brignone, perché mi ha confermato il fatto che ti possono dire che è impossibile, magari lo credi anche tu che è impossibile, però solo noi sappiamo veramente rendere le cose possibili - ha spiegato la campionessa -. Anch'io ho avuto un momento questa stagione in cui non ci credevo". Dei sei ori vinti dall'Italia a Milano Cortina fino a ora due sono suoi. "Che bello - ha concluso -. Non potevo, non potevo chiedere di meglio".