Meloni, Sighel e Rosanelli fanno impazzire la sinistra: "Giorgia, ti amiamo!"

martedì 24 febbraio 2026
2' di lettura

Tutti pazzi per Giorgia Meloni. Anche gli atleti di Milano-Cortina. Gli sportivi azzurri non hanno nascosto la felicità nel vedere il presidente del Consiglio sugli spalti, in prima fila, ad applaudirli. Ed ecco che sul profilo tik tok del campione Jeffrey Rosanelli, classe 1998, nato a Trento e specialista del pattinaggio veloce, spunta un breve video ripreso nel corso della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali. Il titolo già dice tutto: "Giorgia ti amiamo". Poi nel filmato lo si vede abbracciare il collega Pietro Sighel, medaglia di bronzo nella staffetta maschile di short track. 

Milano-Cortina, Sighel guida l'Italia al bronzo nella staffetta contro giudici e sfortuna

Alla faccia dei giudici e della sfortuna: Pietro Sighel chiude le sue Olimpiadi invernali dolci-amare conquistando il br...

Sul reel la scritta "Come ti suona la vita quando la Pres ti fa un sorriso a 32 denti" e la colonna sonora di sottofondo scelta è "Love from Above" di Mavis Schroeder. Nelle immagini si vede la premier Meloni sorridente che saluta la squadra che ha regalato all’Italia tantissime soddisfazioni in questa edizione delle Olimpiadi d’inverno. E la reazione felice dei due giovani atleti. Il video, inutile dirlo, ha superato 55mila mi piace. E chissà a sinistra come rosicano...

Milano-Cortina, Sighel fatto cadere: scappa e diserta la finalina. Esplode lo scandalo giudici

Ora si apre ufficialmente un caso Pietro Sighel alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. E per la prima volta in ques...

Meloni era arrivata a sorpresa al Forum di Assago mercoledì sera, 18 febbraio, per assistere alle gare dei 500 metri di short track maschile e per la finale dei 3.000 metri della staffetta femminile. La leader di Fratelli d'Italia, in cappotto nero, si era seduta accanto al ministro dello Sport Andrea Abodi e al presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò


 

@jeffreyrosanelli98 Giorgia ti amiamo #olympics #wintersports #milanocortina2026 @Pietro Sighel ♬ Jvliozzz Pink and White - Jvliozzz
Roberto Tortora