Meloni, Sighel e Rosanelli fanno impazzire la sinistra: "Giorgia, ti amiamo!"

Tutti pazzi per Giorgia Meloni . Anche gli atleti di Milano-Cortina . Gli sportivi azzurri non hanno nascosto la felicità nel vedere il presidente del Consiglio sugli spalti, in prima fila, ad applaudirli. Ed ecco che sul profilo tik tok del campione Jeffrey Rosanelli, classe 1998, nato a Trento e specialista del pattinaggio veloce, spunta un breve video ripreso nel corso della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali. Il titolo già dice tutto: "Giorgia ti amiamo". Poi nel filmato lo si vede abbracciare il collega Pietro Sighel , medaglia di bronzo nella staffetta maschile di short track.

Sul reel la scritta "Come ti suona la vita quando la Pres ti fa un sorriso a 32 denti" e la colonna sonora di sottofondo scelta è "Love from Above" di Mavis Schroeder. Nelle immagini si vede la premier Meloni sorridente che saluta la squadra che ha regalato all’Italia tantissime soddisfazioni in questa edizione delle Olimpiadi d’inverno. E la reazione felice dei due giovani atleti. Il video, inutile dirlo, ha superato 55mila mi piace. E chissà a sinistra come rosicano...