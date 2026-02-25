Sanremo 2026, primo guaio per Conti: "40 di febbre", chi sarà assente stasera

Prima grana per Carlo Conti, primo pesante forfait al Festival di Sanremo 2026: "Non ci sarà stasera sul palco dell'Ariston Arianna Fontana, campionessa con il maggior numero di ori olimpici nella storia, perché ha 40 di febbre: le facciamo gli auguri di pronta guarigione, speriamo viva con noi questa bella serata da casa". Ad annunciarlo nella prima conferenza stampa post-debutto è il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo.

Confermati invece gli altri eroi di Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori olimpici e Lisa Vittozzi, primo oro olimpico italiano nell'inseguimento femminile e i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli a Giuliana Turra per il curling in carrozzina".

Carlo Conti ha invece dato i nomi dei 15 big che si esibiranno stasera nella seconda serata del Festival. "In ordine alfabetico sono Bambole di pezza, Chiello, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Masini, Fulminacci, J-Ax, LDA e Aka7, Levante, Nayt, Patty Pravo, Tommaso Paradiso. Gli altri 15 si esibiranno domani".

Accanto al conduttore ci saranno Pilar Fogliati e Achille Lauro: "Qui al Festival mi sento a casa - ha esordito il cantante romano -, anche con Carlo c'è una grandissima sintonia. Ieri ho visto il Festival, mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuta Laura (Pausini) sorprendente, si è dimostrata una grandissima professionista anche sotto questo aspetto. Non vedo l'ora".

Il "disturbatore" sarà Lillo Petrarolo: "Sono già stato al festival, a Sanremo Giovani siamo arrivati ultimi con Greg... È andata malissimo, poi sono stato ospite con Max Pezzali tanti anni fa, quindi conosco il palco, ma mai sono stato co-conduttore. Non l'ho mai fatto, ci proverò..., forse canto, ma non so, non voglio ostentare troppo".