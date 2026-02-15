Inter-Juventus, Bastoni, il caso diventa politico: l'attacco durissimo di Letta

Il rosso a Kalulu (doppio giallo per un tocco leggero su Bastoni) e la simulazione del difensore nerazzurro restano un tema rovente dopo Inter-Juventus (3-2 per i nerazzurri). La Juventus ha protestato già all'intervallo e nel post-partita, i social sono esplosi contro l'arbitro La Penna e soprattutto contro Alessandro Bastoni, criticato per l'esultanza e il ghigno ripreso dalle telecamere dopo l'espulsione del bianconero.

La polemica ha coinvolto anche la politica: l'ex Presidente del Consiglio Enrico Letta, appassionato di calcio, ha commentato su X con sei parole lapidarie: "Bastoni non va convocato in Nazionale". Letta, tornato al mondo accademico dopo l'esperienza parlamentare, ha seguito la partitissima e ha espresso netto disappunto per il comportamento antisportivo di Bastoni nel primo tempo, aprendo un dibattito che già infuriava online sulla presenza in azzurro.