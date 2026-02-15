Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Inter-Juventus, Bastoni, il caso diventa politico: l'attacco durissimo di Letta

domenica 15 febbraio 2026
Inter-Juventus, Bastoni, il caso diventa politico: l'attacco durissimo di Letta

1' di lettura

Il rosso a Kalulu (doppio giallo per un tocco leggero su Bastoni) e la simulazione del difensore nerazzurro restano un tema rovente dopo Inter-Juventus (3-2 per i nerazzurri). La Juventus ha protestato già all'intervallo e nel post-partita, i social sono esplosi contro l'arbitro La Penna e soprattutto contro Alessandro Bastoni, criticato per l'esultanza e il ghigno ripreso dalle telecamere dopo l'espulsione del bianconero.

La polemica ha coinvolto anche la politica: l'ex Presidente del Consiglio Enrico Letta, appassionato di calcio, ha commentato su X con sei parole lapidarie: "Bastoni non va convocato in Nazionale". Letta, tornato al mondo accademico dopo l'esperienza parlamentare, ha seguito la partitissima e ha espresso netto disappunto per il comportamento antisportivo di Bastoni nel primo tempo, aprendo un dibattito che già infuriava online sulla presenza in azzurro.

Inter-Juventus, la clamorosa accusa di Chiellini: "Scusate ma qui non si può parlare di calcio"

Nel finale furente del derby d'Italia Inter-Juventus, i bianocneri hanno protestato veementemente per l'espulsio...

L'Italia a marzo giocherà i playoff per i Mondiali 2026: semifinale contro l'Irlanda del Nord, poi eventuale finale con Galles o Bosnia. Per il ct Gattuso, Bastoni è pilastro della difesa: un'idea del genere non piacerebbe affatto.Tecnicamente, Bastoni rischia qualcosa per il codice etico della FIGC, che impone a tutti i tesserati (dirigenti, calciatori) principi di onestà, correttezza, trasparenza e lealtà sportiva. Una simulazione viola questi valori morali, ma è prevedibile che prevalga la "ragion di Stato": Bastoni dovrebbe essere regolarmente convocato, senza sanzioni significative, nonostante l'episodio abbia alimentato accuse di antisportività.

Inter-Juventus, Ambrosini spiana Bastoni per il gesto choc su Kalulu: "Brutta figura"

Nel derby d'Italia Inter-Juventus, l'immagine di Bastoni che esulta per l'espulsione di Kalulu macchia la vi...
tag
inter
juventus

Rissa finale Inter-Juve, clamoroso: dirigenti bianconeri aggrediti dai tifosi in tribuna

A gamba tesa Inter-Juve, l'urlo di Collovati gela lo studio: "Si deve dimettere!"

Ondata di polemiche Inter-Juventus, Rocchi rompe il silenzio sul caso Bastoni: "Ci vogliono fregare"

ti potrebbero interessare

Inter-Juve, clamoroso: dirigenti bianconeri aggrediti dai tifosi in tribuna

Inter-Juve, clamoroso: dirigenti bianconeri aggrediti dai tifosi in tribuna

Redazione
Milano-Cortina, Oro per la Brignone nel gigante: le avversarie si inchinano

Milano-Cortina, Oro per la Brignone nel gigante: le avversarie si inchinano

Inter-Juve, l'urlo di Collovati gela lo studio: "Si deve dimettere!"

Inter-Juve, l'urlo di Collovati gela lo studio: "Si deve dimettere!"

Inter-Juventus, Rocchi rompe il silenzio sul caso Bastoni: "Ci vogliono fregare"

Inter-Juventus, Rocchi rompe il silenzio sul caso Bastoni: "Ci vogliono fregare"