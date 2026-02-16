Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Inter-Juventus, Adriano Panatta estremo: "Dopo l'espulsione di Kalulu..."

di
Libero logo
lunedì 16 febbraio 2026
Inter-Juventus, Adriano Panatta estremo: "Dopo l'espulsione di Kalulu..."

1' di lettura

Inter-Juve è una di quelle partita di cui si parlerà ancora tra dieci anni. E non potrebbe essere altrimenti. La Vecchia Signora ha visto un suo giocatore espulso senza che abbia commesso alcun fallo. Un arbitraggio disastroso di Federico La Penna - che comunque non giustifica le minacce che ha ricevuto - e un atteggiamento antisportivo da Bastoni, Dimarco e dal tecnico interista Cristian Chivu. Dopo quell'episodio la partita di fatto è finita. L'Inter in superiorità numerica per tutto il secondo tempo ha preso a pallonate la Juventus, che si è difesa come ha potuto, riuscendo anche ad acciuffare un momentaneo pareggio con Manuel Locatelli. 

In tanti si sono indignati nell'assistere alla simulazione grottesca di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro si è letteralmente buttato senza che ci fosse stato un minimo contatto. Non contento, ha poi esultato in faccia a Pierre Kalulu che, con grande garbo, stava protestando con Federico La Penna. 

Inter-Juve, la polizia a La Penna: "Meglio non uscire di casa". Lui denuncia

"Ti sparo", "Ti ammazzo", "Ti veniamo a cercare". Federico La Penna, le sue figlie piccole...

Tra i telespettatori che hanno assistito in diretta a quell'episodio c'era anche Adriano Panatta. La leggenda del tennis azzurro, ospite de La Nuova Domenica Sportiva, ha rivelato cosa ha fatto un secondo dopo l'espulsione di Kalulu: "Ho guardato la partita. E poi dopo l'episodio ho girato canale e ho guardato un film". Definitivo.

tag
inter
juve
adriano panatta

Inter-Juve Inter-Juve, sfregio di Beppe Sala a Chiellini e Del Piero: "Simulazioni incredibili"

Vie legali Inter-Juve, la polizia a La Penna: "Meglio non uscire di casa". Lui denuncia

Leggenda Inter-Juve, Alex Del Piero annichilisce Cristian Chivu: "Cosa mi aspettavo"

ti potrebbero interessare

Inter-Juve, sfregio di Beppe Sala a Chiellini e Del Piero: "Simulazioni incredibili"

Inter-Juve, sfregio di Beppe Sala a Chiellini e Del Piero: "Simulazioni incredibili"

Redazione
Jannik Sinner, inizio col botto: trionfa su Machac alle Atp 500 di Doha

Jannik Sinner, inizio col botto: trionfa su Machac alle Atp 500 di Doha

Inter-Juve, la polizia a La Penna: "Meglio non uscire di casa". Lui denuncia

Inter-Juve, la polizia a La Penna: "Meglio non uscire di casa". Lui denuncia

Redazione
Jannik Sinner, occhio! Quel clamoroso sms a Federica Brignone

Jannik Sinner, occhio! Quel clamoroso sms a Federica Brignone