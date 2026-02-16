Inter-Juventus, Adriano Panatta estremo: "Dopo l'espulsione di Kalulu..."

Inter-Juve è una di quelle partita di cui si parlerà ancora tra dieci anni. E non potrebbe essere altrimenti. La Vecchia Signora ha visto un suo giocatore espulso senza che abbia commesso alcun fallo. Un arbitraggio disastroso di Federico La Penna - che comunque non giustifica le minacce che ha ricevuto - e un atteggiamento antisportivo da Bastoni, Dimarco e dal tecnico interista Cristian Chivu. Dopo quell'episodio la partita di fatto è finita. L'Inter in superiorità numerica per tutto il secondo tempo ha preso a pallonate la Juventus, che si è difesa come ha potuto, riuscendo anche ad acciuffare un momentaneo pareggio con Manuel Locatelli.

In tanti si sono indignati nell'assistere alla simulazione grottesca di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro si è letteralmente buttato senza che ci fosse stato un minimo contatto. Non contento, ha poi esultato in faccia a Pierre Kalulu che, con grande garbo, stava protestando con Federico La Penna.