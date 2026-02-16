Jannik Sinner, inizio col botto: trionfa su Machac alle Atp 500 di Doha

Libero logo
lunedì 16 febbraio 2026
Jannik Sinner (n.2) parte col piede giusto al Qatar Exxon Mobil Open, ATP 500 in quel di Doha ed elimina Tomas Machac (n.31) col punteggio di 6-1, 6-4 dopo un'ora e 10 di partita. L'azzurro, anche testa di serie n.2 del tabellone, affronterà agli ottavi di finale l'australiano Alexei Popyrin (n.53). 

Intanto - nel giorno del suo ritorno in campo nell'Atp 500 di Doha - prende sempre più corpo la notizia di una possibile presenza di Jannik Sinner nel tabellone del doppio del Masters 1000 di Indian Wells. A far coppia con il numero due del mondo, secondo le indiscrezioni riportate dal sito del canale Fitp Supertennis, dovrebbe essere l'americano Reilly Opelka. Attuale n.66 del ranking, il ventottenne nativo del Michigan tornerà a far coppia con l'azzurro a quattro anni di distanza dalla loro prima e sino ad ora unica uscita che culminò con il successo nell'Atp 250 di Atlanta del 2021.

jannik sinner

