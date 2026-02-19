Del Piero sotterra la Juve di Spalletti: "Non è il peggiore dei mali"

"Tutti gli aspetti che ha toccato Spalletti, delineando che è andato male tutto . Questo significa che se la Juventus non gioca al massimo, rischia così". "Rischia di commettere degli errori banali che poi ti puniscono, e venire punito e rischia di non avere quella presenza in campo, quella personalità che poi alla fine ti travolge perché gli altri giocano a calcio".

Lui, Alessandro Del Piero , di delusioni europee ne ha vissuta qualcuna ma di figuracce come quella della Juventus sul campo del Galatasaray , probabilmente mai. Il tracollo 5-2 all'Ali Sami Yen ha lasciato sconcertato il mister Luciano Spalletti ("Abbiamo fatto non uno ma tre passi indietro"), con l'ex numero 10 bianconero che nel dopo-partita negli studi di Sky Sport sbotta.

Quindi una riflessione amara: "Quando giochi ogni tre giorni partite che devi far bene o devi essere al massimo, è lì che si vede la reale potenzialità di una squadra e dove tu ambisci". "La Champions League può finire subito? Forse non è il peggiore dei mali giocare una partita a settimana per questa Juventus". Dal Capitano, dunque, una sentenza sul vero livello di questa Signora.

Nella Juve però c'è chi crede ancora nell'impresa. "Oggi abbiamo fatto più fatica, commettendo diversi errori anche in palleggio - sono le parole di Manuel Locatelli, capitano bianconero -. Loro hanno preso coraggio e questo l'abbiamo sofferto. Ora penseremo alla partita contro il Como e poi ci concentreremo sul ritorno: noi ci crediamo e ci metteremo il cuore".