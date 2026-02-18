Jannik Sinner e il fan molesto: gelo siderale in ascensore

Momento di imbarazzo per Jannik Sinner che è stato "blindato" da un fan in ascensore. È accaduto in hotel, prima del torneo di Doha. Accompagnato dall'allenatore Simone Vagnozzi, il n. 2 della classifica ATP si è ritrovato di fronte a un sostenitore piuttosto impiccione. Dopo aver scattato un selfie con il 24enne di San Candido, il giovane ha iniziato a fargli domande a raffica; colto alla sprovvista, lo sportivo è apparso a disagio di fronte alla situazione. "È un'intervista?", ha chiesto lo stesso Vagnozzi a Sinner. E quest'ultimo imbarazzato ha risposto: "Non lo so".