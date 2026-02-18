Jannik Sinner e il fan molesto: gelo siderale in ascensore

Momento di imbarazzo per Jannik Sinner che è stato "blindato" da un fan in ascensore. È accaduto in hotel, prima del torneo di Doha. Accompagnato dall'allenatore Simone Vagnozzi, il n. 2 della classifica ATP si è ritrovato di fronte a un sostenitore piuttosto impiccione. Dopo aver scattato un selfie con il 24enne di San Candido, il giovane ha iniziato a fargli domande a raffica; colto alla sprovvista, lo sportivo è apparso a disagio di fronte alla situazione. "È un'intervista?", ha chiesto lo stesso Vagnozzi a Sinner. E quest'ultimo imbarazzato ha risposto: "Non lo so".
Fortunatamente, concluso il viaggio in ascensore, lo sportivo e il tifoso hanno preso strade diverse. Intanto l'ATP 500 di Doha potrebbe accogliere la prima sfida ufficiale del 2026 tra Sinner e l'eterno rivale Carlos Alcaraz. In attesa di saperlo i due - amici anche fuori dal campo - hanno deciso di godersi la giornata con un'escursione nel Golfo Persico per una sessione di pesca.
Una gita confermata da un video pubblicato dal profilo ufficiale del torneo, dove si vedono i giocatori che partono dal Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha, l'impianto che ospita il torneo, dove si è giocato anche il WTA 1000 femminile la scorsa settimana, per dirigersi verso i porti settentrionali del Paese.
