Fiorentina, in arrivo Atta: l'obiettivo è l'Europa che conta

La Fiorentina acquista Arthur Atta (23 anni, mezzala francese) dall’Udinese in una notte ed è una notizia degna di nota per tre motivi. Il primo è per il nome: Atta era sondato (non ancora trattato, e c’è una bella differenza) da alcune grandi d’Italia e da diverse squadre di Premier League, ma la Fiorentina è riuscita a farsi preferire nonostante sia reduce da un campionato ai limiti della retrocessione. Il secondo motivo è il modo con cui la Viola sta operando sul mercato: rapidità e decisione, addirittura in questo caso in versione notturna in modo da anticipare le inglesi (Aston Villa e Newcastle su tutte) che, Palestra insegna, possono svegliarsi la mattina e ribaltare i tavoli delle trattative interne al nostro campionato. Il terzo motivo è che la Fiorentina, chiudendo colpi in sequenza al ritmo di Como e Milan, allarga la lotta per l’Europa e fa bene a tutta la serie A. Sempre lieta sia la competitività media che si alza.

Lo stile-Paratici è deciso e, per certi versi, rischioso, ma la Fiorentina aveva bisogno di questa nuova energia. Atta è un colpo significativo anche perché è un giocatore di qualità, uno che accende gli entusiasmi, uno di quelli che offre un motivo per andare allo stadio, ed è ciò di cui ha bisogno Firenze dopo l’esperienza dello scorso anno. E arriva per la bellezza di 25 milioni più il 30% della futura rivendita concessa all’Udinese, per una valutazione quindi di oltre 30 milioni, compensati però da un ingaggio sostenibile da 1,3 milioni netti a stagione per cinque anni. È stata così rapida la chiusura della trattativa che Grosso è riuscito a parlarne ieri in occasione della sua presentazione da nuovo allenatore della Viola: «Faccio i complimenti al direttore. Gli ho scritto un messaggio: “Ma siamo sicuri di averlo preso?”. Atta ha un potenziale enorme e lo vedo come mezzala sinistra nel 4-3-3», ha detto gongolando. Come dargli torto.