Jannik Sinner, il clamoroso messaggio nel cuore della notte

Chi conosce davvero Sinner, però, non si è stupito. Da sempre il suo rapporto con i social segue una linea chiara, condivisa con il team: intervenire solo quando c’è qualcosa di concreto, importante, autentico da dire. Niente rumore di fondo, nessuna esposizione superflua . Così, dopo giorni di silenzio, il campione altoatesino ha prima commentato il post con cui Dorothea Wierer ha annunciato la fine della carriera, lasciando tre emoticon – occhi a cuore, fiamme e applausi – e poi ha ricondiviso quel messaggio nelle sue storie, aggiungendo: "Che carriera, complimenti".

Jannik Sinner è tornato a farsi sentire, a sorpresa, nel cuore della notte. Nessun annuncio roboante né dichiarazioni programmate: un gesto semplice sui social, arrivato mentre l’Italia dormiva, che ha riacceso l’attenzione sul numero uno azzurro dopo la delusione di Doha.

Un omaggio che ha colto di sorpresa molti tifosi, ma che racconta molto del carattere di Sinner. Ex sciatore e grande appassionato di sport invernali, Jannik ha sempre dichiarato di sentirsi vicino alle storie di fatica e disciplina, spesso lontane dai riflettori più abbaglianti. Non a caso ha più volte spiegato di ammirare atleti meno mainstream, capaci di costruire successi nel silenzio e con sacrificio quotidiano.

Wierer ha scritto pagine importanti dello sport italiano e ha chiuso il suo percorso agonistico lasciando un’eredità pesante. Il tributo arrivato nella notte è stato un segnale di rispetto tra campioni: il volto più noto del tennis italiano che rende onore a una protagonista straordinaria che, dopo Milano-Cortina, abbandona lo sport professionistico. Insomma, un messaggio da leggenda a leggenda.