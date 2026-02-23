Jannik Sinner, Paolo Bertolucci spiazza tutti: "Non è una tragedia, ma..."

Non siamo più abituati a vedere Jannik Sinner uscire anzitempo da un torneo. Figuriamoci due sconfitte di fila prima della finale. Ma il numero 2 al mondo è un essere umani. E, come tanti altri suoi colleghi illustri, sta attraversando un periodo molto complicato della sua carriera.

"Nella sconfitta di Jannik credo che non ci sia solo un singolo e semplice motivo, sono diverse le concause - ha spiegato Paolo Bertolucci all'Ansa -. Sicuramente non è spavaldo com’era lo scorso anno. Ha sicuramente momenti dove è meno lucido. Se vediamo il quinto set perso in Australia con Novak Djokovic e il terzo contro il ceco, é mancato un po’ di ardore. Probabilmente sta immettendo nuove soluzioni nel suo gioco ed evidentemente non le ha ancora assimilate, così com’è probabile che abbia caricato molto la preparazione e sia un pochino imballato".