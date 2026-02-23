Libero logo
Jannik Sinner, Paolo Bertolucci spiazza tutti: "Non è una tragedia, ma..."

di
lunedì 23 febbraio 2026
Non siamo più abituati a vedere Jannik Sinner uscire anzitempo da un torneo. Figuriamoci due sconfitte di fila prima della finale. Ma il numero 2 al mondo è un essere umani. E, come tanti altri suoi colleghi illustri, sta attraversando un periodo molto complicato della sua carriera.

"Nella sconfitta di Jannik credo che non ci sia solo un singolo e semplice motivo, sono diverse le concause - ha spiegato Paolo Bertolucci all'Ansa -. Sicuramente non è spavaldo com’era lo scorso anno. Ha sicuramente momenti dove è meno lucido. Se vediamo il quinto set perso in Australia con Novak Djokovic e il terzo contro il ceco, é mancato un po’ di ardore. Probabilmente sta immettendo nuove soluzioni nel suo gioco ed evidentemente non le ha ancora assimilate, così com’è probabile che abbia caricato molto la preparazione e sia un pochino imballato".

Jannik Sinner, "vai tu per primo": il gesto con Mensik che spiega tutto

Un campione lo riconosci soprattutto quando perde. E Jannik Sinner, subito dopo l'ìinatteso il ko contro Jaku...

E ancora: "Non è una tragedia. In una carriera di momenti così ce ne sono tanti e anche in una singola stagione. L’importante è che ora sappia cosa fare e dalle sue parole direi che lo sa. Teniamo infine conto dell’avversario perché la gente si chiede chi sia Mensik, ma è un signor giocatore che ha vinto già un ‘mille’ e che quando è bello centrato fa paura".

Carlos Alcaraz, schiaffo a Jannik Sinner: "Non posso mentire..."

Un Carlos Alcaraz sempre più lanciato, sempre più numero 1. L'ultimo trionfo a Doha, dopo aver vinto a...
