Inter-Bodo, Fabio Capello massacra Chivu: "Ti danno una spintarella e..."

"In Italia non sei pressato, ogni tanto ti danno una spintarella e ti butti a terra… Non ci sono quell'agonismo e quell'intensità da Champions". Fabio Capello non ha usato giri di parole per criticare l'ultima prestazione dell'Inter in Champions League, dove è uscita ai playoff dopo una doppia sconfitta contro il Bodo Glimt. L'ex tecnico del Milan, ospite a Sky Sport, ha spiegato perché i nerazzurri sono stati surclassati dai norvegesi.

"Ho visto un'Inter troppo lenta in tutte le giocate, senza velocità: ha cercato di entrare centralmente e non c'è riuscita, ma quello che mi ha colpito è che nessuno è stato in grado di dribblare un avversario: nessun uno contro uno, nessun dribbling e pochi cambi di campo", ha spiegato Fabio Capello.