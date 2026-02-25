Libero logo
Milan, un terremoto: "Max Allegri può lasciare a fine anno", le ragioni dell'addio

di
mercoledì 25 febbraio 2026
1' di lettura

Terremoto in casa Milan. Nonostante l'ottima stagione dei rossoneri - con l'ingresso nella prossima Champions League ampiamente a portata di mano -, potrebbe essere l'ultimo anno di Massimiliano Allegri alla guida dei rossoneri. L'allenatore toscano, dopo i passi falsi contro Parma e Como, starebbe infatti maturando profonde riflessioni in vista del prossimo anno. Anche se la società non valuterà soltanto gli ultimi due match di Serie A, ma gli obiettivi da centrare decisi dal Milan la scorsa estate. 

Come ha riportato Sportitalia, il rapporto tra il tecnico e l’ambiente rossonero sta vivendo un momento di forte tensione. Max Allegri non sarebbe soddisfatto di alcune promesse che gli erano state fatte la scorsa estate. In questo senso si parla della gestione del mercato, della incerta situazione societaria e, più in generale, della gestione complessiva del club. Ma dietro a questo mal di pancia, ci sarebbero anche degli screzi con Zlatan Ibrahimovic e con l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Entrambe figure di primissimo piano nel board rossonero.

Ma non è detta ancora l'ultima parola. Il futuro di Max Allegri al Milan dipenderà tanto dal proseguo di questa stagione. E molto dipenderà dai risultati finale. In questo senso, la qualificazione in Champions metterebbe Max Allegri in una posizione privilegiata nei confronti della società.

max allegri
milan

