Jannik Sinner, il retroscena di Mouratoglou su Djokovic: "Se tocchi il suo ego..."

"Ho sentito molte persone dire che se Novak Djokovic dovesse vincere il suo 25° titolo del Grande Slam, dovrebbe ritirarsi. Non lo credo neanche per un secondo". Oltre a essere un coach stimato, Patrick Mouratoglou è anche uno dei più attenti analisti del mondo del tennis. In un post sui social, è tornato a parlare della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open. E ha spiegato perché Nole non ha mai pensato di mollare.

“Durante l'Australian Open - ha analizzato Mouratoglou - un giornalista ha chiesto a Novak se ora stesse inseguendo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dopo aver inseguito Roger Federer e Rafael Nadal. Novak ha risposto con calma: ‘Non sto inseguendo. Sto creando la mia storia.’ Ma quella domanda lo ha ferito. Profondamente. Perché vedere Novak Djokovic come qualcuno che insegue gli altri, invece di essere quello che tutti inseguono, tocca il suo ego. E quando tocchi l’ego di Novak, qualcosa si risveglia".