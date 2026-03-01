Jannik Sinner, Camporese fa tremare gli italiani: "L'ho visto sottotono..."

"Non mi aspettavo sinceramente che Sinner perdesse con Djokovic. Però, guardando l’andamento del torneo, Djokovic è arrivato in semifinale senza giocare contro Mensik, che si era ritirato, e con Musetti che era avanti due set a zero e si è dovuto ritirare. Quindi è arrivato a quella partita nelle migliori condizioni possibili, non era stanco. Questo però non toglie nulla alla sua vittoria, ha giocato una grandissima partita. Un Sinner un pochino sottotono, sinceramente, non me lo aspettavo. Ormai ogni volta che gioca lui vince quasi sempre, quindi mi ha lasciato un po’ sorpreso questa sconfitta. Però può starci".

Omar Camporese, intervistato da Fanpage, ha parlato di Jannik Sinner e delle sue ultime - non buone - prestazioni. "Anche la sconfitta di Doha può starci - ha spiegato -. Mentre Alcaraz, dal canto suo, non aveva mai giocato benissimo in Australia, il suo miglior risultato erano i quarti, e invece sta ottenendo ottimi risultati. Ha giocato due tornei e li ha vinti entrambi. Per quanto riguarda la lontananza da Ferrero, se continua a vincere così non credo che gli stia creando problemi".