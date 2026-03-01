Libero logo
Rogoredo
Jannik Sinner, Camporese fa tremare gli italiani: "L'ho visto sottotono..."

di
domenica 1 marzo 2026
2' di lettura

"Non mi aspettavo sinceramente che Sinner perdesse con Djokovic. Però, guardando l’andamento del torneo, Djokovic è arrivato in semifinale senza giocare contro Mensik, che si era ritirato, e con Musetti che era avanti due set a zero e si è dovuto ritirare. Quindi è arrivato a quella partita nelle migliori condizioni possibili, non era stanco. Questo però non toglie nulla alla sua vittoria, ha giocato una grandissima partita. Un Sinner un pochino sottotono, sinceramente, non me lo aspettavo. Ormai ogni volta che gioca lui vince quasi sempre, quindi mi ha lasciato un po’ sorpreso questa sconfitta. Però può starci".

Omar Camporese, intervistato da Fanpage, ha parlato di Jannik Sinner e delle sue ultime - non buone - prestazioni. "Anche la sconfitta di Doha può starci - ha spiegato -. Mentre Alcaraz, dal canto suo, non aveva mai giocato benissimo in Australia, il suo miglior risultato erano i quarti, e invece sta ottenendo ottimi risultati. Ha giocato due tornei e li ha vinti entrambi. Per quanto riguarda la lontananza da Ferrero, se continua a vincere così non credo che gli stia creando problemi".

E ancora: "Sinceramente la partita contro Mensik non l’ho vista tutta, solo gli highlights, quindi non posso darti un giudizio completo. L’unica cosa che posso dire è che Mensik ha giocato in maniera strepitosa. Contro Djokovic invece l’ho visto un po’ più falloso del solito. Ha fatto errori che normalmente non commette. Però, alla fine, anche in conferenza stampa ha detto che Djokovic ha giocato molto bene. E io non mi preoccupo per queste due sconfitte: il gioco c’è, deve solo ritrovare un po’ più di forma e ridurre qualche errore. Il servizio sta andando meglio".

