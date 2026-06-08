Nazionale, Roberto Mancini è il nuovo Ct (ma non si può dare l'ufficialità)

Manca solo l'ufficialità, che però non può essere confermata: Roberto Mancini sarà il nuovo Ct della Nazionale, a lui il compito di far risorgere gli azzurri portandoli ai prossimi Europei, dopo tre qualificazioni mondiali mancate, l'una dietro l'altra. Dopo l'interregno di Stefano Baldini, insomma, torna il "Mancio".
Si chiude così la parentesi affidata all'ex campione olimpico, che ha accompagnato una selezione plasmata sui giovani talenti nelle amichevoli vinte contro Lussemburgo e Grecia. Un passaggio di consegne programmato, con la Federazione pronta ad affidare la ricostruzione del progetto azzurro all'allenatore che ha guidato l'Italia al trionfo europeo del 2021.
Nelle ultime settimane la rosa dei candidati si era ristretta a due nomi di alto profilo: quello di Mancini e quello di Antonio Conte. Alla fine la spunta il tecnico marchigiano, ritenuto il nome più adatto per aprire un nuovo ciclo e restituire vigore a una Nazionale uscita a pezzi dall'ultima mancata qualificazione mondiale.
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L'intesa sarebbe già stata definita nei dettagli. Sul tavolo un accordo quadriennale fino al 2030, con un ingaggio attorno ai due milioni di euro a stagione. Una soluzione economicamente più sostenibile rispetto all'ipotesi Conte e che consentirebbe di programmare con largo anticipo gli obiettivi futuri: la partecipazione agli Europei del 2028 e, soprattutto, il ritorno ai Mondiali, traguardo ormai non più rinviabile per il calcio italiano.
Per l'annuncio, tuttavia, servirà ancora pazienza. Tutto ruota attorno all'elezione del nuovo presidente federale, prevista per il 22 giugno. Giovanni Malagò viene indicato come favorito e il suo rapporto di lunga data con Mancini rappresenterebbe un ulteriore elemento di continuità. Un eventuale successo di Giancarlo Abete potrebbe modificare gli equilibri, anche se non necessariamente la scelta del commissario tecnico. In ogni caso, fino all'elezione nessun annuncio. Resta infine da risolvere l'ultimo passaggio formale: la definizione del rapporto tra Mancini e l'Al Sadd, condizione indispensabile prima del ritorno sulla panchina azzurra.