Nazionale, Roberto Mancini è il nuovo Ct (ma non si può dare l'ufficialità)

Manca solo l'ufficialità, che però non può essere confermata: Roberto Mancini sarà il nuovo Ct della Nazionale, a lui il compito di far risorgere gli azzurri portandoli ai prossimi Europei, dopo tre qualificazioni mondiali mancate, l'una dietro l'altra. Dopo l'interregno di Stefano Baldini, insomma, torna il "Mancio".

Si chiude così la parentesi affidata all'ex campione olimpico, che ha accompagnato una selezione plasmata sui giovani talenti nelle amichevoli vinte contro Lussemburgo e Grecia. Un passaggio di consegne programmato, con la Federazione pronta ad affidare la ricostruzione del progetto azzurro all'allenatore che ha guidato l'Italia al trionfo europeo del 2021.

Nelle ultime settimane la rosa dei candidati si era ristretta a due nomi di alto profilo: quello di Mancini e quello di Antonio Conte. Alla fine la spunta il tecnico marchigiano, ritenuto il nome più adatto per aprire un nuovo ciclo e restituire vigore a una Nazionale uscita a pezzi dall'ultima mancata qualificazione mondiale.