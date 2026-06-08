Francesco Silvestro, il parlamentare indagato per violenza sessuale

Francesco Silvestro indagato. Il parlamentare di Forza Italia è stato denunciato da un'imprenditrice 52enne con l'accusa di violenza sessuale. Quest'ultima, a detta della donna, sarebbe avvenuta nello studio di Silvestro, nel Palazzo di San Luigi de' Francesi. Silvestro - fa sapere Repubblica - è stato iscritto nel registro degli indagati anche a sua tutela, per consentire fin dall'immediatezza velocità alle indagini. "Chiedo scusa per le parole che ho pronunciato nel corso di un colloquio telefonico con una giornalista di Repubblica. Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito, un episodio e accuse rispetto alle quali ho già dichiarato attraverso il mio legale stupore e totale estraneità. Mi sono anche dichiarato pronto, da subito, a fornire tutti i chiarimenti necessari. Mi scuso, e lo ripeto, per espressioni che credevo colloquiali, considero comunque sbagliate e che nel contesto di una telefonata possono aver generato fraintendimenti o leso sensibilità", aveva già detto il senatore di Forza Italia.

Le polemiche sono infatti nate dopo un'intervista rilasciata a Repubblica, nella quale Silvestro, respingendo le accuse, aveva affermato di essere "un bel ragazzo" mentre aveva definito "una signora normale" la donna che lo ha denunciato: un'imprenditrice che sostiene di aver subito un tentativo di violenza sessuale nel suo ufficio parlamentare, nel frattempo il presidente del Senato Ignazio La Russa ha disposto accertamenti interni sulla vicenda.