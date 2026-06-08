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FdI irride Schlein: "Patrimoniale, l'imbarazzo è evidente. Ed è giusto così"

lunedì 8 giugno 2026
FdI irride Schlein: "Patrimoniale, l'imbarazzo è evidente. Ed è giusto così"

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Elly Schlein tira il sasso ma nasconde la mano. È questo il vizietto della leader del Partito democratico quando si parla di patrimoniale, la tassa che si applica sul valore complessivo di beni immobili (case, terreni) e mobili (conti correnti, titoli, investimenti e altri beni di valore) posseduti in un determinato momento. Ospite a Rapallo (Genova) al 55esimo convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria, la dem incalzata da David Parenzo frena: "La patrimoniale non è tra le cose già condivise nel programma dell’alleanza progressista, come ho detto sempre ne discuteremo ma non è all’ordine del giorno". 

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Atteggiamento non tanto diverso quello tenuto nello studio di La7 da Massimo Gramellini: "Patrimoniale? Quale? Dipende questa... Non è un tabù". Da qui l'ironia di Fratelli d'Italia che - rilanciando un video - tuona: "Prima evocano la patrimoniale, poi provano a nasconderla. La firma è quella di Elly Schlein: poche idee per creare ricchezza, molte per tassarla". E ancora: "Segretaria, sulla patrimoniale l'imbarazzo è evidente. E fa bene a esserlo".

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D'altronde Giorgia Meloni a riguardo è sempre stata chiara. Per lei "le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al governo, non vedranno mai la luce". 

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