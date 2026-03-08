Melbourne, doppietta Mercedes. Terzo Leclerc, quarto Hamilton

Si è concluso con una doppietta Mercedes il Gran Premio d’Australia, gara inaugurale del Mondiale Formula 1 2026 disputata sul circuito semi-urbano di Albert Park.Il tracciato di Melbourne, con i suoi tratti veloci alternati a sezioni tecniche e muretti ravvicinati, ha messo subito alla prova le nuove monoposto 2026. Le curve 9-10 restano tra le più selettive, mentre le opportunità di sorpasso si concentrano soprattutto in frenata alla curva 3 e alla 11. L’asfalto liscio e l’uso misto (strade cittadine) hanno limitato il degrado termico degli pneumatici, favorendo strategie a bassa usura.

Dopo un avvio in cui la Ferrari di Charles Leclerc ha comandato per metà gara, Mercedes ha sfruttato al meglio una strategia a una sosta, beneficiando anche di un Virtual Safety Car precoce. George Russell, partito dalla pole, ha gestito con maestria le gomme invecchiate e ha tagliato il traguardo con circa 3 secondi di margine sul compagno di squadra.Sul podio è salito Charles Leclerc (Ferrari), seguito da Lewis Hamilton (Ferrari), in una solida prestazione della Rossa che si conferma seconda forza. Alle loro spalle, Lando Norris (McLaren) ha chiuso quinto davanti a un Max Verstappen (Red Bull) autore di una grande rimonta.



Ordine d’arrivo GP Australia 2026 (top-10):

George Russell (Mercedes)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

Oliver Bearman (Haas)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Pierre Gasly (Alpine)

Tra i ritirati figurano Fernando Alonso (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren, incidente in formazione), Nico Hulkenberg (Audi) e altri.