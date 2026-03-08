Djokovic si nasconde durante il match: il dramma dietro i cartelloni

Novak Djokovic ha superato con fatica il secondo turno del BNP Paribas Open (Indian Wells 1000) 2026, battendo il polacco Kamil Majchrzak per 4-6, 6-1, 6-2 e qualificandosi per il terzo turno, dove affronterà lo statunitense Aleksandar Kovacevic.Il 38enne serbo, reduce da cinque settimane di stop dopo la finale dell'Australian Open, ha sofferto nel primo set a causa delle raffiche di vento che hanno disturbato il suo ritmo da fondo campo, sotto il sole cocente della California.

Majchrzak ha giocato aggressivo e solido dal baseline, vincendo il parziale iniziale.Nel terzo set, sul punteggio di 1-1 e 30 pari, è arrivato un momento drammatico: dopo uno scambio estenuante di 43 colpi, Djokovic si è nascosto dietro la barriera a fondo campo (vicino all'orologio e agli sponsor) per vomitare rapidamente, lontano dagli occhi del pubblico e delle telecamere.

È rientrato in campo senza battere ciglio e ha dominato da lì in poi, vincendo cinque game consecutivi dal 2-1 per l'avversario e chiudendo il match con autorità.Djokovic ha commentato a fine partita: "Non giocavo una partita da cinque settimane, dalla finale dell'Australian Open. La maggior parte degli altri giocatori ha disputato diversi tornei quest'anno. Quindi sapevo che il primo match sarebbe stato un po' arrugginito per me, ma dopo aver perso il primo set ho continuato a credere di poter rimontare e ho trovato il mio miglior gioco dall'inizio del secondo e poi non mi sono più voltato indietro".