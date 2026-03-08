Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Djokovic si nasconde durante il match: il dramma dietro i cartelloni

domenica 8 marzo 2026
Djokovic si nasconde durante il match: il dramma dietro i cartelloni

2' di lettura

Novak Djokovic ha superato con fatica il secondo turno del BNP Paribas Open (Indian Wells 1000) 2026, battendo il polacco Kamil Majchrzak per 4-6, 6-1, 6-2 e qualificandosi per il terzo turno, dove affronterà lo statunitense Aleksandar Kovacevic.Il 38enne serbo, reduce da cinque settimane di stop dopo la finale dell'Australian Open, ha sofferto nel primo set a causa delle raffiche di vento che hanno disturbato il suo ritmo da fondo campo, sotto il sole cocente della California.

Majchrzak ha giocato aggressivo e solido dal baseline, vincendo il parziale iniziale.Nel terzo set, sul punteggio di 1-1 e 30 pari, è arrivato un momento drammatico: dopo uno scambio estenuante di 43 colpi, Djokovic si è nascosto dietro la barriera a fondo campo (vicino all'orologio e agli sponsor) per vomitare rapidamente, lontano dagli occhi del pubblico e delle telecamere.

È rientrato in campo senza battere ciglio e ha dominato da lì in poi, vincendo cinque game consecutivi dal 2-1 per l'avversario e chiudendo il match con autorità.Djokovic ha commentato a fine partita: "Non giocavo una partita da cinque settimane, dalla finale dell'Australian Open. La maggior parte degli altri giocatori ha disputato diversi tornei quest'anno. Quindi sapevo che il primo match sarebbe stato un po' arrugginito per me, ma dopo aver perso il primo set ho continuato a credere di poter rimontare e ho trovato il mio miglior gioco dall'inizio del secondo e poi non mi sono più voltato indietro".

tag
novak djokovic
indian wells

Il retroscena sul ko Jannik Sinner, la sconcertante rivelazione su Djokovic: "Problemi di salute prima del match"

Fuoriclasse Jannik Sinner vince a Indian Wells: la frase che fa impazzire Bill Gates

Campionissimo Indian Wells, Sinner come uno squalo: sbrana il ceco in 62 minuti. Il colpo fatale

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, la sconcertante rivelazione su Djokovic: "Problemi di salute prima del match"

Jannik Sinner, la sconcertante rivelazione su Djokovic: "Problemi di salute prima del match"

Francesco Selvaggi: "A 72 anni dribblo ancora e faccio gol con i ragazzini Il Mundial ’82 me lo meritai"

Francesco Selvaggi: "A 72 anni dribblo ancora e faccio gol con i ragazzini Il Mundial ’82 me lo meritai"

Alessandro Dell'Orto
Gp Melbourne, lo sconcertante team radio della Ferrari con Hamilton

Gp Melbourne, lo sconcertante team radio della Ferrari con Hamilton

Melbourne, doppietta Mercedes. Terzo Leclerc, quarto Hamilton

Melbourne, doppietta Mercedes. Terzo Leclerc, quarto Hamilton