Milan-Inter, Bergomi sbotta dopo il derby: "Niente Var?"

Il derby della Madonnina ha visto il Milan battere l'Inter per 1-0. Una partita tesa e combattuta, con i rossoneri che completano il doppio successo stagionale sui cugini (già vinto 1-0 all'andata a novembre), cosa che non accadeva dal 2011.Il gol decisivo arriva al 35': dopo un'occasione sprecata clamorosamente da Mkhitaryan per l'Inter (che divora il vantaggio su capovolgimento di fronte), il Milan riparte veloce.

Youssouf Fofana serve Pervis Estupiñán sulla sinistra; l'esterno ecuadoriano entra in area e con un sinistro potente trafigge Sommer sul primo palo, siglando l'1-0.Nella ripresa, l'Inter spinge ma crea poco: pressing alto dei rossoneri, difesa solida e ripartenze pericolose. I nerazzurri protestano per un presunto rigore nel finale (tocco di mano di Ricci su cross di Dumfries), ma l'arbitro Doveri e il VAR non intervengono. L'Inter manca di lucidità in attacco (assenti Martinez e Thuram per infortunio e febbre), mentre il Milan gestisce con ordine, sfiorando il raddoppio in contropiede.

Vittoria meritata per Allegri, che porta il Milan a quota 60 punti, riducendo il gap dalla capolista Inter a 7 lunghezze (Inter a 67) con 10 giornate residue. I rossoneri riaprono la corsa scudetto, mentre i nerazzurri interrompono una striscia di 8 vittorie consecutive in campionato. E sull'episodio di Ricci sul finale ai microfoni di Sky è intervenuto Beppe Bergomi: "Ho visto tanti rigori per interventi come questo di Ricci, anche meno evidenti, ma Ricci era molto vicino al pallone. L'arbitro non ha visto, non poteva vederlo. Doveva intervenire il VAR, dico solo questo. Non capisco perché il VAR non sia intervenuto. Poi l'arbitro avrebbe preso la propria decisione...". La polemica è servita.