Milan-Inter, Federico Dimarco idolo dei... milanisti: cosa ha detto in tv

Nel finale, al 95', è esplosa la polemica per un tocco di mano in area di Samuele Ricci su sponda di Dumfries: l'arbitro Doveri e il VAR non hanno assegnato rigore, scatenando proteste nerazzurre.Federico Dimarco, terzino dell'Inter, ha commentato a caldo gli episodi chiave: "Fallo di mano di Ricci? Non ho visto, ero dall’altra parte del campo. Non so cosa dire, ad ogni partita ci sono episodi a favore e contro. Vedendo dal video il braccio è largo, poi sta all’interpretazione dell’arbitro. Si poteva fare un check?".Sui limiti offensivi: "Pochi cross per Esposito? Giusto. Il Milan dopo il gol si è abbassato tutto come normale che sia. Abbiamo creato troppo poco per fargli male, questa è la verità. La mia occasione? Non sono riuscito a tenere basso il pallone che è rimbalzato male". Parole, quelle di Di Marco che hanno colpito i tifosi del Milan sui social: "Un signore".