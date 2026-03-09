Milan-Inter, Federico Dimarco idolo dei... milanisti: cosa ha detto in tv

Il derby della Madonnina dell'8 marzo ha visto il Milan battere l'Inter per 1-0 allo stadio Giuseppe Meazza, nella 28ª giornata di Serie A. Decisivo il gol di Pervis Estupiñán al 35' del primo tempo: su assist di Fofana, l'esterno ecuadoriano ha sfruttato un errore in copertura di Luis Henrique e ha battuto Sommer con un sinistro potente sotto la traversa.
La rete ha permesso ai rossoneri di Allegri di accorciare a -7 dalla capolista Inter (allenata da Chivu), riaprendo la lotta scudetto a 10 giornate dal termine.L'Inter ha dominato il possesso ma ha creato poco, complice un Milan compatto e bravo a ripartire dopo il vantaggio.
Milan-Inter, Bergomi sbotta dopo il derby: "Niente Var?"Il derby della Madonnina ha visto il Milan battere l'Inter per 1-0. Una partita tesa e combattuta, con i r...
Nel finale, al 95', è esplosa la polemica per un tocco di mano in area di Samuele Ricci su sponda di Dumfries: l'arbitro Doveri e il VAR non hanno assegnato rigore, scatenando proteste nerazzurre.Federico Dimarco, terzino dell'Inter, ha commentato a caldo gli episodi chiave: "Fallo di mano di Ricci? Non ho visto, ero dall’altra parte del campo. Non so cosa dire, ad ogni partita ci sono episodi a favore e contro. Vedendo dal video il braccio è largo, poi sta all’interpretazione dell’arbitro. Si poteva fare un check?".Sui limiti offensivi: "Pochi cross per Esposito? Giusto. Il Milan dopo il gol si è abbassato tutto come normale che sia. Abbiamo creato troppo poco per fargli male, questa è la verità. La mia occasione? Non sono riuscito a tenere basso il pallone che è rimbalzato male". Parole, quelle di Di Marco che hanno colpito i tifosi del Milan sui social: "Un signore".