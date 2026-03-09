Milan-Inter, la clamorosa profezia di Allegri su Estupiñan: poco prima del gol...

Un siluro. Un missile terra-aria scagliato con il sinistro. Un gol che vale il derby. Una rete che significa che il campionato non è ancora finito. Un eroe a sorpresa: Pervis Estupiñan, l'uomo che non ti aspetti, uno dei più discussi e criticati del Milan di Massimiliano Allegri. Tutti muti, ora. Anzi, tutti in delirio: la vittoria nel derby contro l'Inter ha un sapore dolcissimo.

Ecco, nessuno si aspettava Estupiñan, l'eroe a sorpresa. Nessuno tranne mister Allegri, che prima lo ha schierato tra i titolari e poi, come spiega nel dettaglio Repubblica, lo ha guidato passo per passo in campo. Anche nell'azione del gol, quando urlando, in tempo reale, ha suggerito all'ecuadoriano come fregare Luis Henrique, il nerazzurro che sfidava sulla fascia sinistra, "Attaccalo, sorpassalo, vai di anticipo!", gli gridava "Acciughina", accompagnandolo metro dopo metro, fino al gol. Lo stesso Estupiñan ha poi ammesso: "È vero, il mister mi ha spiegato come dovevo fare, e così ho segnato la rete più importante della mia carriera".