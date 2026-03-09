Libero logo
lunedì 9 marzo 2026
Milan-Inter, la clamorosa profezia di Allegri su Estupiñan: poco prima del gol...

Un siluro. Un missile terra-aria scagliato con il sinistro. Un gol che vale il derby. Una rete che significa che il campionato non è ancora finito. Un eroe a sorpresa: Pervis Estupiñan, l'uomo che non ti aspetti, uno dei più discussi e criticati del Milan di Massimiliano Allegri. Tutti muti, ora. Anzi, tutti in delirio: la vittoria nel derby contro l'Inter ha un sapore dolcissimo.

Ecco, nessuno si aspettava Estupiñan, l'eroe a sorpresa. Nessuno tranne mister Allegri, che prima lo ha schierato tra i titolari e poi, come spiega nel dettaglio Repubblica, lo ha guidato passo per passo in campo. Anche nell'azione del gol, quando urlando, in tempo reale, ha suggerito all'ecuadoriano come fregare Luis Henrique, il nerazzurro che sfidava sulla fascia sinistra, "Attaccalo, sorpassalo, vai di anticipo!", gli gridava "Acciughina", accompagnandolo metro dopo metro, fino al gol. Lo stesso Estupiñan ha poi ammesso: "È vero, il mister mi ha spiegato come dovevo fare, e così ho segnato la rete più importante della mia carriera".

Milan-Inter, Federico Dimarco idolo dei... milanisti: cosa ha detto in tv

Il derby della Madonnina dell'8 marzo ha visto il Milan battere l'Inter per 1-0 allo stadio Giuseppe Meazza, nel...

Insomma, Allegri aveva previsto tutto. Ed Estupiñan, primo ecuadoriano nella storia del Milan, si gode il momento: "Lavoriamo tanto per vincere partite così", spiega davanti alle telecamere. Poi Allegri: "Gli avevo ripetuto di aggredire l'avversario". Sulla partita, il tecnico spiega: "Siamo contenti, è una vittoria importante che mantiene le altre squadre indietro, mentre l'Inter resta la più forte: 7 punti di vantaggio sono tanti. Ma io so che le stagioni del calcio si decidono a marzo, e noi stiamo lavorando da mesi per essere pronti adesso", conclude Allegri. Pronti per cosa, però, il mister non lo dice.

Milan-Inter, Billy Costacurta scatenato: "Ma ci avete rotto i c***"

Nel post-partita di Milan-Inter (vinto 1-0 dai rossoneri), il tocco con il braccio di Ricci in area nel finale, non sanz...
