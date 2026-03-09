Milan-Inter, il gol annullato a Carlos Augusto? Un video clamoroso: cosa è successo

Nel derby Milan-Inter dell'8 marzo 2026 (vinto 1-0 dal Milan grazie al gol di Estupiñán), l'episodio più controverso è arrivato in pieno recupero al 92'-93': l'Inter guadagna un calcio d'angolo e lo batte con Dimarco. La traiettoria a rientrare con effetto non viene deviata da nessuno del Milan, ma Carlos Augusto la tocca di striscio (o con la schiena, secondo alcune fonti) e la manda in rete per il possibile 1-1.

L'arbitro Doveri fischia però l'interruzione del gioco prima che il pallone entri, annullando la rete. In tempo reale il sibilo è stato sentito (anche in telecronaca), ma coperto dal boato nerazzurro. Doveri agita mani e testa, indica di ribattere il corner e spiega ai protestanti interisti: "Avevo già fischiato l'interruzione" e che "senza il suo assenso formale il corner precedente non poteva essere ritenuto valido".