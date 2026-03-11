Ferrari, ecco "Macarena": bonus di 8 cavalli, a Maranello si può sognare

Non si tratta della versione più evoluta prevista per il Canada, ma comunque un primo aggiornamento ritenuto significativo. Il concetto è semplice: un flap con rotazione più ampia riduce la resistenza all’avanzamento sui rettilinei e funziona da freno quando la monoposto torna in modalità da curva. Tradotto in numeri significa 4-5 kW di potenza aggiuntiva, circa 7-8 cavalli sul dritto. Un guadagno piccolo sulla carta, ma prezioso in un Mondiale dove le vetture - ora fino a 2,5 secondi più lente rispetto al 2025 - miglioreranno molto con gli aggiornamenti. È anche un segnale di fiducia verso una macchina che in Australia ha mostrato solidità.

DIVARIO

Vasseur ha ridimensionato il divario: «Siamo lontani tre o quattro decimi», e non otto, come si è visto in qualifica quando Russell ha conquistato lapole davanti a Leclerc (4°). A Shanghai, sulla pista dove Michael Schumacher ottenne l’ultima vittoria in carriera nel 2006, il duello Mercedes-Ferrari potrebbe essere diverso. Il tracciato cinese presenta più frenate violente e un maggior recupero di energia, elementi che potrebbero ridurre il vantaggio della power unit delle Frecce d’Argento, dominante nella gestione dell’ibrido a Melbourne. Proprio in curva la SF-26 ha mostrato segnali incoraggianti, recuperando fino a 4-5 km/h dei 14 persi sul dritto prima di curva 11. In gara molto dipenderà anche dall’evoluzione dei sistemi energetici: «Il sistema impara giro dopo giro e si adatta- ha spiegato Leclerc - Dopo un weekend intero tutti miglioreranno la gestione». I lunghi curvoni del primo settore e la parte centrale più guidata serviranno per valutare stabilità e precisione dell’anteriore, mentre il lungo rettilineo finale potrebbe valorizzare proprio l’efficienza della nuova ala.

Nel paddock, intanto, la nuova Formula 1 continua a dividere piloti e addetti ai lavori. Max Verstappen resta critico e chiede che i piloti abbiano «più voce in capitolo, F1 e FIA non capiscono quanto un pilota possa essere importante nel processo decisionale». Di parere opposto Lewis Hamilton, che a Melbourne si è divertito: «Ci sono stati bei duelli e la gestione dell’energia è stimolante». Nel mezzo George Russell: «Tutti sono molto veloci a criticare. Dovremmo dare una possibilità a queste regole e giudicare dopo qualche gara. Ogni circuito sarà diverso». Dopo la Cina, la Federazione valuterà possibili correttivi, come confermato dal responsabile tecnico Nikolas Tombazis. Tra le ipotesi ci sono modifiche al super clipping, oggi limitato a 250 kW - il taglio d’energia alle alte velocità per preservare la carica della batteria- oppure una revisione della potenza massima utilizzabile, fissata a 350 kW. Non è escluso anche un aumento del contributo del motore a combustione. Cambierà il calendario: la guerra in Medio Oriente rende quasi certa la cancellazione delle gare di Bahrain e Jeddah. Un aprile senza corse offrirebbe settimane preziose di sviluppo ai team. Anche alla Ferrari, che spera di sfruttarle per ridurre il distacco dalla Mercedes.