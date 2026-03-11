Jannik Sinner rischia le penne: il siluro di Joao Fonseca, gelo in campo

Una “fucilata” a tutti gli effetti, che poteva avere conseguenze ben peggiori. Jannik Sinner è passato a fatica nella notte contro il talentino brasiliano Joao Fonseca. Il colpo del rivale è passato a pochi centimetri dalla sua faccia, col rischio di un danno serio. Per fortuna l’altoatesino è sfuggito a questo imprevisto e ha superato in due set l’avversario, che col suo dritto da far paura ha dato parecchio filo da torcere al numero 2 al mondo, passato per 7-6 (8) 7-6 (4) dopo due ore e due minuti e pronto ad affrontare nei quarti lo statunitense Tien.

Il match è stato un vero braccio di ferro. Fonseca, appena 19 anni, di Rio de Janeiro, ha messo subito in chiaro le sue intenzioni: servizio potente, dritto devastante e ritmo altissimo da fondo campo. Il brasiliano ha colpito con accelerazioni anche oltre i 160 chilometri orari e prime di servizio fino a 225, costringendo Sinner a una partita di grande attenzione e pazienza. L’azzurro ha risposto con la sua solita lucidità, variando il gioco con smorzate e discese a rete per togliere ritmo al giovane avversario.

Dopo un primo set deciso al tie break ecco il colpo di scena. Sinner che si gira verso le tribune e discute con due spettatori che parlavano durante uno scambio, infastidito da un comportamento poco rispettoso. Un episodio raro per l’altoatesino, solitamente imperturbabile in campo. Costretto all’ingresso in campo l’arbitro, che ha invitato i tifosi a rimanere in silenzio durante gli scambi, Nel tie break Fonseca è scappato avanti e si procura tre set point, ma Sinner ha reagito da campione, annullando due con il servizio, mentre il terzo lo spreca il brasiliano con un dritto lungo. Con quattro punti consecutivi l’azzurro ha ribaltato tutto e chiude 8-6 dopo oltre un’ora di gioco.

Nel secondo set il copione è rimasto simile. Sinner è sembrato scappare via sul 5-2, ma Fonseca non molla e recupera il break quando l’italiano serve per il match. Si arriva così a un altro tie break, dove l’esperienza del numero due del mondo fa la differenza. Sul 6-4 arriva il match point, chiuso con una risposta aggressiva. Fonseca è uscito tra gli applausi: il futuro è suo ed è pronto a raggiungere Sinner e Alcaraz. Ma per ora il presente è ancora di Jannik, che a Indian Wells continua la sua corsa.