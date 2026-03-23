Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Nick Kyrgios, altri insulti a Jannik Sinner: "Ridicolo, parli di chi si ritira?"

di Lorenzo Pastuglialunedì 23 marzo 2026
Nick Kyrgios, altri insulti a Jannik Sinner: "Ridicolo, parli di chi si ritira?"

2' di lettura

Nonostante siano passati mesi dal caso Clostebol, Nick Kyrgios torna ancora una volta a evocare indirettamente Jannik Sinner, riaprendo sui social una polemica che sembrava essersi ormai spenta. L’australiano, fermo in stagione a una sola apparizione ufficiale in singolare — la sconfitta a Brisbane contro Aleksandar Kovacevic — è intervenuto su X commentando un post del giornalista Ben Rothenberg dedicato alla squalifica di quattro anni inflitta dall’Itia all’ex tennista australiano Marinko Matosevic. 

Rothenberg si chiedeva se il tennis australiano stesse vivendo un problema legato al doping, ricordando come Matosevic fosse il quarto giocatore del Paese coinvolto in una violazione antidoping nell’ultimo anno e mezzo. Una riflessione che Kyrgios ha respinto con tono polemico: "Certo, invece dei giocatori in attività parliamo di un tennista ritirato, ridicolo”. Pur senza nominare direttamente Sinner, il riferimento è apparso evidente. Il pensiero corre subito al caso Clostebol che aveva coinvolto il numero uno azzurro, così come alla vicenda di Iga Swiatek, anche lei finita nel mirino di Kyrgios dopo la positività causata da un integratore di melatonina contaminato.

Jannik Sinner, perché ha indicato il cuore: il gesto che spiega tutto

Jannik Sinner arriva a Miami con grande entusiasmo e determinazione, pronto a mettere alla prova se stesso nel Masters 1...

La nuova uscita dell’australiano arriva proprio mentre Sinner è reduce dal successo a Indian Wells e dopo il patteggiamento con la Wada che aveva chiuso la vicenda con tre mesi di sospensione. Un capitolo che molti consideravano ormai archiviato, ma che Kyrgios ha scelto di riportare al centro della discussione. Lo stesso Rothenberg ha poi precisato che due dei quattro casi australiani riguardavano tennisti ancora in attività, Max Purcell e Thomas Fancutt, tentando di contestualizzare il dato iniziale. Ma nel frattempo il dibattito era già esploso, alimentato da commenti e reazioni che hanno riportato il tema al centro dell’attenzione social.

Jannik Sinner, Andy Roddick sbotta in diretta: "Vi dovete fermare!"

Le discussioni attorno a Jannik Sinner non si fermano mai, soprattutto quando arriva una sconfitta inattesa. Ma per Andy...
tag
jannik sinner
tennis

Mondo tennis Sinner, Fonseca preferisce Alcaraz? La risposta da applausi

Ottimo esordio Jannik Sinner vince all'esordio a Miami, Dzumhur demolito in due set

Ko con Carlos Sinner e Alcaraz, "cosa penso di loro": le parole di Joao Fonseca diventano un caso

ti potrebbero interessare

Juventus, Luciano Spalletti non firma: clamoroso, cosa filtra dalla Continassa

Juventus, Luciano Spalletti non firma: clamoroso, cosa filtra dalla Continassa

Lorenzo Pastuglia
Talento e programmi: ecco come siamo tornati ad essere i padroni dello sci

Talento e programmi: ecco come siamo tornati ad essere i padroni dello sci

Leonardo Iannacci
Inter, la bordata di Gianluca Pagliuca: "Una Caporetto". Inter, allarme rosso

Inter, la bordata di Gianluca Pagliuca: "Una Caporetto". Inter, allarme rosso

Fiorentina-Inter, Di Canio spiana Barella: "Non è Iniesta e non capisce il momento"

Fiorentina-Inter, Di Canio spiana Barella: "Non è Iniesta e non capisce il momento"