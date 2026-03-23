Carlos Alcaraz, lo sfogo rubato: "Me ne vado a casa!". Lo spagnolo è a pezzi

Per lunghi tratti Korda ha comandato il match con personalità, arrivando anche a servire per la vittoria. In quel momento però Alcaraz ha reagito, cambiando atteggiamento e alzando improvvisamente il livello, come spesso gli accade nei momenti più delicati. La partita sembrava girata definitivamente dalla parte del numero uno del mondo, capace di incrinare le certezze dell’avversario.

Un vero colpo di scena a Miami Open : Carlos Alcaraz esce di scena al terzo turno, sconfitto da Sebastian Korda in tre set, 3-6 7-5 4-6, al termine di una partita dai continui cambi di inerzia. Lo spagnolo ha sofferto a lungo il ritmo e la solidità dell’americano, apparendo in difficoltà per quasi due set e lasciando emergere anche nervosismo verso il proprio angolo. Emblematico uno sfogo durante il secondo parziale: "Me ne vado a casa, me ne vado a casa. Al massimo posso fare un 6-3 6-4, 6-3 7-5… Di più non posso”.

Nel terzo set, invece, è arrivata una nuova svolta: Korda ha ritrovato lucidità, è tornato aggressivo e ha approfittato di un altro passaggio a vuoto dello spagnolo, strappando il break decisivo e chiudendo 6-4. Per l’americano è il successo più importante della carriera, per Alcaraz un’altra battuta d’arresto inattesa dopo quella dello scorso anno contro David Goffin. Il risultato riapre anche il discorso ranking. Alcaraz sale a 13.590 punti, ma senza allungare davvero. Una frenata che può favorire Jannik Sinner, già a quota 11.450 e ora con margine per recuperare terreno: in caso di titolo a Miami arriverebbe a 12.400 punti, accorciando ancora sulla vetta mondiale.