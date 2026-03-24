Jannik Sinner, l'aneddoto che spiega tutto: "Con mia figlia..."

Jannik Sinner è un campione dentro e fuori dal campo. Il numero due del mondo sta avanzando nel torneo di Miami dopo aver trionfato a Indian Wells. Ma ha fatto tanto parlare di sè per via di una dichiarazione lasciata da Belinda Bencic. La tennista svizzera ha battuto Amanda Anisimova, ma nel post gara uno dei primi pensieri è andato proprio all'altoatesino. In pratica lei stava giocando con sua figlia a pallone in un prato. Ma a un certo punto l'azzurro si è avvicinato per salutarla. E subito dopo ha colto l'occasione per scambiare qualche piccola battuta con la piccola. Momenti teneri, anzi tenerissimi. "È stato molto dolce. Jannik è stato gentilissimo con mia figlia. Lei è diffidente verso chiunque, spero che più avanti si renda conto di chi le stava parlando", ha spiegato Belinda Bencic in un'intervista rilasciata nel post gara.

Intanto Jannik Sinner ha sconfitto 6-1 6-4 il francese Corentin Moutet ed è approdato agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, dove troverà lo statunitense Alex Michelsen. Nel doppio avanzano Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che vanno ai quarti dopo aver superato 6-3 7-6(7/5) la coppia formata dall'argentino Tomás Martín Etcheverry e dal cileno Alejandro Tabilo.