Jannik Sinner impensabile: prima massacra Tiafoe, poi lo "giustifica" così

Dominante. Semplicemente dominante. Jannik Sinner fa a pezzettini Francis Tiafoe nei quarti del Masters 1000 di Miami: vittoria in due set, entrambi per 6-2, poco più di un'ora di gioco e ora le semifinali. E dopo aver liquidato l'avversario, che giocava in casa, il ragazzo di San Candido si è concesso a interviste e riflessioni a bordo campo. Nel post partita, Jannik ha subito messo a fuoco le difficoltà della sfida e la strategia adottata per disinnescarle: "Francis è un avversario molto tosto. Forse era un po' stanco oggi anche perché comunque ha giocato tante partite lunghe qua e quindi ho cercato di renderla più fisica possibile". Insomma, tutta la cavalleria dell'azzurro: dopo averlo stordito, spiega che forse l'avversario era "spompo", stanco.

Jannik Sinner polverizza Tiafoe: il dominio assoluto in un colpo stratosferico Sembra inarrestabile, Jannik Sinner. A Miami liquida Francis Tiafoe ai quarti di finale, una partita mai iniziata, senza...

Tant'è, la prestazione solida e senza alcuna sbavatura, costruita su un avvio aggressivo e su una gestione lucida dei momenti chiave. Proprio su questo aspetto si è soffermato l’azzurro, spiegando l’importanza dell’approccio iniziale e della tenuta mentale nel corso del match: "Penso che iniziare bene la partita sia molto importante, direi in ogni confronto. Quando parti con un break di vantaggio ti dà già un po’ di fiducia. Allo stesso tempo, però, l’avversario può diventare molto aggressivo, quindi cerco di restare il più compatto possibile, sia nei colpi sia mentalmente. Ci possono essere alti e bassi da entrambe le parti, quindi provo a rimanere molto calmo e a sfruttare le occasioni che mi capitano. E credo che oggi questa sia stata la chiave", ha sottolineato.

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