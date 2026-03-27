Italia-Bosnia, gli azzurri festeggiano? Minaccia: "Ne terremo conto a Zenica"

Abbiamo domato l’Irlanda del Nord. Ma ora dovremo fare i conti con la Bosnia. E non sarà affatto una passeggiata. Soprattutto dopo quanto accaduto nel post gara di Bergamo. Sandro Tonali e Moise Kean hanno permesso alla Nazionale allenata da Gennaro Gattuso di vincere la prima partita dei playoff valevoli per i prossimi Mondiali di calcio. L'avversario non era di quelli ostici. Ma era fondamentali vincere per poi tentare il tutto per tutto in trasferta, nella finalissima. Vincere e convincere, quindi. Senza, però, mancare di rispetto a nessuno. E in questo caso, forse, abbiamo qualcosa da farci perdonare.

Sì, perché gli azzurri si sono lasciati andare a delle piuttosto discutibili. Dopo aver sconfitto l'Irlanda del Nord, alcuni calciatori di Gattuso si sono radunati nella pancia del Gewiss Stadium per assistere ai calci di rigore tra Galles e Bosnia. Quando la squadra di Edin Dzeko ha segnato il rigore decisivo, Dimarco, Meret, Vicario e Pio Esposito hanno esultato come se fossero già sicuri di passare il turno e quindi assicurarsi un pass per i Mondiali. Un errore madornale, anche perché le immagini dei loro festeggiamenti hanno fatto il giro del mondo. E naturalmente sono arrivate anche in Bosnia. "Guardate che mancanza di rispetto e che arroganza da parte dell'Italia - ha commentato un account a sostegno della nazionale bosniaca -. Stavano già festeggiando dopo che abbiamo ottenuto i rigori. Ne terremo conto a Zenica!".