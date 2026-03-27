Italia-Bosnia, Lele Adani sbotta in diretta: "Avevate detto di non farli vedere"

Lele Adani se ne è reso conto subito. L'opinionista della Rai era perfettamente conscio del fatto che, mandando in onda le immagini dei festeggiamenti degli azzurri per la vittoria della Bosnia sul Galles, si sarebbe scatenato un putiferio mediatico. E così è stato. Non basta infatti aver battuto l’Irlanda del Nord per strappare un pass per i prossimi Mondiali di calcio. Ora c'è da disputare la finalissima contro la Bosnia di Edin Dzeko. Una partita da giocare in trasferta in uno stadio infernale, che sarà ancora più infuocato dopo il video che mostra i festeggiamenti di Dimarco, Vicario, Meret e Pio Esposito. "Guardate che mancanza di rispetto e che arroganza da parte dell'Italia. Stavano già festeggiando dopo che abbiamo ottenuto i rigori. Ne terremo conto a Zenica!", ha commentato un account pro nazionale bosniaca.

"Avevate detto di non farli vedere", ha commentato Lele Adani subito dopo che la regia Rai ha mandato le immagini in onda. "Dimarco e Pio Esposito si sono guardati tutto - ha spiegato Antinelli - e ci sono scene...". "Non diciamolo, non diciamolo, silenzio", lo ha interrotto Alberto Rimedio. "Ragazzi, avevate detto di non farli vedere, poi li inquadrate quando esultano, bisogna esultare martedì", è intervenuto Adani. Poi Antinelli ha cercato di rimediare in qualche modo al danno: "Lele abbiamo fatto 20 minuti di televisione immaginifica. Non è stato un brutto siparietto questo eh, devo dire che sono stati bravi".

