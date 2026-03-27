Bosnia, minacce all'Italia dopo le parole di Fabio Capello: "Andrà tutto a fuoco"

In Bosnia stanno utilizzando una frase di Fabio Capello per caricarsi contro l'Italia in vista per la finalissima valevole per il pass ai prossimi Mondiali. Che cosa è successo? La Nazionale allenata da Gennaro Gattuso ha sconfitto in semifinale l'Irlanda del Nord grazie alle reti siglate da Sandro Tonali e Moise Kean. Subito dopo alcuni azzurri - tra i quali Dimarco, io Esposito, Vicario e Meret - si sono intrattenuti nella pancia del Gewiss Stadium di Bergamo per assistere ai calci di rigore tra la Bosnia e Galles. Quando la squadra di Edin Dzeko ha segnato il gol decisivo, i calciatori italiani si sono lasciati andare a una reazione di festa eccessiva. E dalla Bosnia non l'hanno presa bene e hanno parlato di una "mancanza di rispetto" da parte degli azzurri promettendo un clima incandescente per il prossimo martedì.

In più gli amici bosniaci sono andati a rispolverare un vecchio intervento di Fabio Capello. Sul ul portale sportivo SportSport.ba, uno dei quotidiani online più seguiti del Paese, che offre una copertura totale sul calcio e non solo, è stato pubblicato un articolo dal titolo che è già tutto un programma, ovvero: "No, non avresti dovuto dirlo! Per colpa delle parole di Capello, gli italiani a Zenica troveranno il peggior inferno di sempre!".