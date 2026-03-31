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Bosnia-Italia, clamoroso: ecco perché non ci sarà la goal line technology

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martedì 31 marzo 2026
Bosnia-Italia, clamoroso: ecco perché non ci sarà la goal line technology

1' di lettura

Una sorpresa clamorosa a poche ore dal fischio di inizio. L'Italia si gioca la vita contro la Bosnia a Zenica. La formazione guidata da Gennaro Gattuso giocherà per garantirsi la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. Un evento al quale gli Azzurri mancano da ben 12 anni. Un'infinità di tempo, se si pensa che la nostra Nazionale può vantare in bacheca 4 coppe del mondo. Ebbene, Donnarumma e compagni dovranno fare a meno della goal line technology. Il motivo? Lo stadio di Zenica, teatro della partita, non è attrezzato per questa tipologia di supporto. 

Come ricorda Adnkronos, l'arbitro Clement Turpin (designato per la sfida) scenderà dunque in campo senza il classico orologio al polso, per verificare la validità dei gol. E come si procederà? In caso di reti dubbie, il direttore di gara potrà avvalersi della goal line camera, la camera sulla linea di porta con cui il Var potrà ricontrollare le reti per decidere se assegnarle o meno. In Bosnia-Italia ci sarà quindi, regolarmente, il Var.

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Un elemento in più di difficoltà per una Nazionale in cerca di risposte. Soprattutto in un campo in cui i tifosi di casa hanno già promesso agli azzurri un'accoglienza infuocata, dopo la brutta reazione di Dimarco e compagni al fischio finale di Galles-Bosnia.

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