Sinner show a Montecarlo: vince nel doppio e colpo di tacco

Per Jannik Sinner è subito show a Montecarlo. Prima in allenamento, con tanto di colpo di tacco dopo il servizio diventato virale su X, e poi in campo, nel debutto vincente nel doppio in attesa del singolare.

Domenica di Pasqua in campo per l'altoatesino, che in coppia con il belga Zizou Bergs ha aperto il programma del torneo di doppio. I due hanno battuto in due set il ceco Tomas Machac e il norvegese Casper Ruud, col punteggio di 6-4, 7-5, in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Negli ottavi di finale, la sfida sarà contro Andreozzi-Guinard o i fratelli Tsitsipas, Stefanos e Pavlos. Nel singolare del Masters 1000 del Principato, il n.2 al mondo entrerà in campo al secondo turno, tra martedì e mercoledì prossimi, contro il vincente della sfida tutta francese tra Ugo Humbert e il 17enne Mouise Kouamé.

Sinner potrebbe incrociare poi agli ottavi un esperto della superficie rossa tra Francisco Cerundolo e Stefanos Tsitsipas, mentre nei quarti il canadese Auger-Aliassime o Ruud. Nella parte bassa del tabellone ci sono anche Alex Zverev e Daniil Medvedev, potenziali rivali in semifinale. Nel torneo di doppio sono iscritti altri quattro italiani; Andrea Vavassori farà coppia con Matteo Berrettini per esordire martedì contr Alex de Minaur e Cameron Norrie, mentre lo stesso giorno Flavio Cobolli e Luciano Darderi affronteranno lo svedese Andre Goransson e lo statunitense Evan King.