Carlos Alcaraz, la "vida loca": come lo beccano con la bionda sullo yacht

L'itinerario della vacanza avrebbe toccato alcune delle località più celebri della Campania . Dalla Costiera Amalfitana alle isole di Procida, Ischia e Capri, Alcaraz e i suoi compagni di viaggio avrebbero trascorso giornate all'insegna della riservatezza, lontani dai riflettori e dagli impegni del circuito professionistico. O almeno così pensavano...

"Pazza vita" per Carlos Alcaraz . Una "vida loca" immortalata in alcune foto che lo ritraggono assieme a una misteriosa ragazza bionda , scatti pubblicati sulla rivista Semana e che in Spagna stanno facendo molto discutere. Il numero uno del tennis iberico, fermo da mesi per un problema al polso che lo tiene lontano dalle competizioni dalla metà di aprile, è finito infatti al centro dell'attenzione non per le sue imprese sportive ma per un'esclusiva vacanza trascorsa in Italia.

A fornire altri dettagli sul servizio ci ha pensato Jorge Borrajo, direttore della rivista Semana, che ha raccontato la composizione del gruppo presente sull'imbarcazione. A bordo, secondo il giornalista, si trovavano tre diverse coppie. "Alcaraz si sta godendo i suoi ultimi giorni di vacanza - spiega Borrajo -, se tutto andrà per il meglio, tornerà ad allenarsi questa settimana. Si è divertito e rilassato in dolce compagnia. Carlos e questa ragazza bionda hanno condiviso momenti teneri e molto intimi. Durante i giorni trascorsi sulla Costiera Amalfitana, si notava il loro desiderio di rimanere da soli insieme".

Le immagini pubblicate dal magazine hanno inevitabilmente alimentato curiosità e speculazioni sul rapporto tra il campione spagnolo e la ragazza, la cui identità non è stata resa nota. Al momento non sono arrivate conferme né commenti ufficiali da parte del diretto interessato. E sempre le stesse immagini hanno rinvigorito lon stucchevole dibattito sulla vita privata di Carlitos, con il consueto esercito di bacchettoni pronti a rimproverargli presunti "vizi".