Roma, ferita in strada con i cocci di bottiglia senza motivo: è caccia all'uomo

Ennesima aggressione violenta nelle nostre città. A Roma una donna di 45 anni è stata affrontata da un individuo in bicicletta che dopo averla insultata l’ha colpita con dei pezzi di vetro. In prima battuta, la signora non si era accorta di nulla. Ma poi un amico le ha fatto notare che stava perdendo sangue da un fianco e da un braccio. Così è scattato l'allarme al 112 e nel giro di pochi minuti è arrivata un'ambulanza per soccorrerla. La donna ferita, come riporta il Messaggero, sarebbe una dipendente di un bar della zona che quella sera stava rincasando da lavoro.

"Ho visto quell’individuo in bicicletta - ha raccontato la vittima agli inquirenti -. In un primo momento non ci ho fatto caso ma quel tipo si è avvicinato al marciapiede e mi ha dato della prostituta. Ho capito che stava fuori di testa e mi sono limitata ad accelerare il passo. Ma quel delinquente ha spaccato una bottiglia e mia ha colpito. Credo che fosse un nomade. Almeno il suo aspetto mi ha suggerito che possa essere uno di quei nomadi che vanno a rovistare nei cassonetti. Ma potrei anche sbagliarmi. In un primo momento non mi sono accorta che mi ha ferito. I vetri erano così affilati che non mi sono resa conto di nulla. E’ stato un conoscente a farmi notare che sanguinavo. Sono morta dalla paura”.