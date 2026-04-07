Milan, le sconcertanti parole di Allegri dopo il Napoli: tutto finito?

Massimiliano Allegri ha praticamente tolto il Milan dalla corsa Scudetto dopo la sconfitta contro il Napoli. Ai microfoni di DAZN il tecnico rossonero ha dichiarato: "Credo che ormai abbiamo dato, l'Inter ha 9 punti di vantaggio e c'è il Napoli davanti. Pensiamo una partita alla volta".

Allegri ha analizzato la partita persa in casa dei campioni d'Italia: "È stata una gara dove ci sono state poche occasioni, sono stati bravi loro in quell’occasione. Poi avevamo avuto occasioni anche noi in cui bisognava essere più veloci a tirare in porta".Il tecnico ha spiegato le difficoltà della sua squadra, soprattutto nel primo tempo: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato la scelta e tecnicamente, nel calcio se negli ultimi 20 metri fai la scelta giusta e sei preciso hai più occasione per fare gol. Dobbiamo restare tranquilli perché abbiamo ancora delle partite per ottenere quello che vogliamo".