Milan, le sconcertanti parole di Allegri dopo il Napoli: tutto finito?

Massimiliano Allegri ha praticamente tolto il Milan dalla corsa Scudetto dopo la sconfitta contro il Napoli. Ai microfoni di DAZN il tecnico rossonero ha dichiarato: "Credo che ormai abbiamo dato, l'Inter ha 9 punti di vantaggio e c'è il Napoli davanti. Pensiamo una partita alla volta".
Allegri ha analizzato la partita persa in casa dei campioni d'Italia: "È stata una gara dove ci sono state poche occasioni, sono stati bravi loro in quell’occasione. Poi avevamo avuto occasioni anche noi in cui bisognava essere più veloci a tirare in porta".Il tecnico ha spiegato le difficoltà della sua squadra, soprattutto nel primo tempo: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato la scelta e tecnicamente, nel calcio se negli ultimi 20 metri fai la scelta giusta e sei preciso hai più occasione per fare gol. Dobbiamo restare tranquilli perché abbiamo ancora delle partite per ottenere quello che vogliamo".
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Sulle scelte di formazione ha difeso i titolari: "Secondo me hanno fatto una buona partita. Nkunku ha lavorato molto bene per la squadra, anche tecnicamente. Ha avuto un'occasione in cui doveva fare gol, doveva prendere la porta. È stato bravo, come è stata brava tutta la squadra. Il calcio è fatto di queste situazioni, dove noi abbiamo peccato, però tutta la squadra ho fatto una buona partita".Riguardo all'ipotesi di partire con il 4-3-3, Allegri ha risposto: "È una soluzione che possiamo vedere dal primo minuto ma dipende dalla condizione. Pulisic torna dalla Nazionale ed è stanco. Leao è stato 12 giorni fermo e quindi partire con i tre davanti potevamo farlo magari prima, però ho preferito portarla un po’ avanti così. Purtroppo Rafa quest’anno è partito molto bene poi ha avuto degli infortuni".